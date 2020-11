Des problèmes de sons sur iPhone 12 à cause du MagSafe

L'aimant intégré du MagSafe pourrait être une source de trouble pour les haut-parleurs, car d'autres personnes ont remarqué que ce genre de problème surviennent surtout lorsque le téléphone était en train de recharger à l'aide d'un chargeur ou d'une coque estampillée MagSafe. On attend de voir si Apple va réagir dans les semaines à venir mais quoi qu'il arrive, le lancement du "MagSafe" n'a pas fini de faire débat. Source

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.