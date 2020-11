Apple dépose un brevet d'une Touch Bar de MacBook avec Force Touch

D'après plusieurs indiscrétions, Apple va lancer de nouveaux MacBook "redessiné" dès l'année prochaine. S'il y a des chances que nous ayons un tout nouveau design, il y a aussi de fortes probabilités que de nouvelles fonctionnalités arrivent. Un brevet déposé par Apple a interpellé le média Patently Apple, celui-ci parle d'intégrer le Force Touch dans la Touch Bar du MacBook !

Les possesseurs de MacBook avec Touch Bar vous le diront, il ne s'agit pas de quelque chose d'indispensable, mais plutôt quelque chose qui peut s'avérer utile pendant qu'on utilise son Mac. Apple pourrait prochainement augmenter l'intérêt de la Touch Bar en intégrant la technologie Force Touch afin d'améliorer l'expérience utilisateur.



Le Force Touch est arrivée pour la première fois sur l'Apple Watch de première génération, il permet a un écran d'identifier une pression plus forte du doigt de l'utilisateur, cela permet d'accéder après à plus de fonctionnalités. Souvent considéré comme le "clic droit" d'une souris, le Force Touch a trouvé une véritable utilité sur la montre connectée d'Apple.

Vu le succès, la firme de Cupertino l'a après intégré dans le trackpad du MacBook dès 2015, ça a été l'une des petites révolutions dans l'interaction avec son MacBook.

Puis le Force Touch appelée le "3D Touch" est arrivée sur l'iPhone 6S !

Aujourd'hui Apple souhaiterait offrir une nouvelle opportunité à cette technologie et venir l'intégrer directement dans la Touch Bar. En mai 2019, la firme de Cupertino a enregistré pour la première fois ce brevet qui consiste à remplacer la Touch Bar actuelle par une autre qui aurait de nouveaux circuits capables de détecter la pression du tactile.

Voici le "résumé" du brevet :

Les représentations décrites ici prennent généralement la forme d'un dispositif électronique comprenant un affichage primaire et un affichage secondaire ; au moins l'affichage secondaire est sensible à la force et ses circuits de détection de force sont en outre intégrés à l'affichage. L'affichage secondaire et le circuit de détection de force peuvent être encapsulés entre deux couches de verre qui sont liées l'une à l'autre par une fritte. Dans certaines versions, le circuit de détection de force est formé à partir de la fritte ou en fait partie.