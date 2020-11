Warp Drive : le nouveau jeu à la Wipeout sur Apple Arcade

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Warp Drive prend son envol sur App Store, après un mois de mise en avant sur Apple Arcade. Voilà un candidat intéressant à la rubrique "course" qui vient compléter un service de jeu en illimité de plus en plus intéressant.



Warp Drive : le nouveau Wipeout sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac

Warp Drive est un jeu de course au style très arcade qui nous rappelle forcément le mythique Wipeout sur Playstation. Pour se démarquer, Warp Drive propose des graphismes singuliers en cell-shading pour les vaisseaux et les décors mais aussi et surtout un gameplay original. Ce dernier amène une petite touche de folie avec trois capacités à maitriser comme le boost que l'on connait mais aussi le drift pour glisser mais surtout la possibilité de se téléporter instantanément autour de la piste pour trouver des raccourcis et des itinéraires cachés !

A bord de votre Quad Rotor Racer, équipez un module Teleport et entrez dans une série de tournois à grande vitesse pour tester vos compétences et vos capacités de conduite créative. Roulez au plafond, sautez dans de gigantesques canyons et faites la course autour de cascades dans une bataille épique de course à l'envers !

Maintenant que le jeu de SuperGonk est disponible, nous allons pouvoir le tester et ainsi vérifier que la plastique est suivie par un bon moteur et de bonnes impressions de vitesse. Vous n'en disconviendrez pas, c'est bien là l'essentiel de ce type de jeu de course arcade.



Rappelons que Wrap Drive apporte de bonnes idées et quelques mécaniques bienvenues pour offrir une durée de vie conséquente. On note des tournois générés dynamiquement, des options aléatoires à chaque course, de la personnalisation ainsi que les fameuses capacités de drift, boost et téléportation à acquérir au cours de la progression.



Un abonnement Apple Arcade à 4,99€ est bien évidemment requis pouvoir le télécharger (environ 500 Mo) sur iPhone, iPad, iPod, Apple TV et Mac. A vous de jouer !

Télécharger le jeu Warp Drive