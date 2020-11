Une Google Car se fait arrêter en direct sur Google Street View

Il y a 23 min (Màj il y a 22 min)

Corentin Ruffin

Google, outre son moteur de recherche populaire dans le monde, travaille sur d'autres projets depuis plusieurs années dont notamment Google Maps. Son système de cartographie et de navigation est certainement celui le plus utilisé dans le secteur, notamment grâce à ses implémentations complètes et ses détails.



Dans ce service, on retrouve également une fonctionnalité très sympathique : Google Street View. Ce dernier permet de parcourir le monde en donnant un aperçu de la rue ou de la route recherchée. Pour ce faire, la firme fait appel à ses propres voitures, qui se lancent dans le monde entier pour capturer des images, amenant notamment quelques fails.

Quand une Google Car se fait stopper par la police

Avec son Street View, Google nous a dévoilé quelques scènes cocasses, capturant en direct des personnes cherchant à attirer l'attention. Il faut dire que pour donner vie à son service, la célèbre entreprise a dû faire appel à une main-d'œuvre énorme : des Google Car se lancent ainsi sur les routes du monde entier pour capturer des images de diverses routes, rues et points d'intérêt.



Seulement, dernièrement, alors qu'un employé parcourait le port de Seattle en mai dernier, il semblerait que tout ne se soit pas passé comme prévu : sur cette capture, on peut y voir un agent de la police venir vers la voiture de Google pour réprimander le conducteur. La cause ? Celui-ci n'a pas pris le bon embranchement.



Une anecdote marrante, dont on peut se poser la question de savoir comment l'image a pu être validée et se retrouver sur Street View.