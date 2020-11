Embracelet : un jeu d'aventure prenant sur l'App Store

Il y a 1 heure (Màj il y a 56 min)

Corentin Ruffin

Jeudi dernier, nous vous faisions la présentation rapide du nouveau jeu Embracelet (v1.0.563, 577 Mo, iOS 13.0) au sein de notre sélection de la semaine. Seulement, il semblerait qu'au vu du potentiel de ce dernier, un petit article dédié est amplement mérité !



Si vous aimez les jeux d'aventure sous forme de point'n'click, alors vous allez certainement baver devant cette création du studio Machineboy. Prenant place sur une île située en Norvège du Nord, Embracelet ne vous laissera pas indifférent, traitant de sujets comme l'amour ou l'amitié.



La bande-annonce du petit nouveau :

Embracelet propose une belle aventure sur iOS

Embracelet est un jeu d'aventure qui prend place dans la Norvège du Nord : une histoire initiatique autour du deuil, de l'amour, de l'amitié et de la famille... et d'un bracelet magique aux pouvoirs mystérieux !

Ainsi, Embracelet vous offrira une expérience digne des plus grands point'n'click avec "de l'exploration, des énigmes et une histoire palpitante". Vous suivrez l'histoire de Jesper, un adolescent qui se voit confier un vieux bracelet par son grand-père, mais ce dernier possède des pouvoirs magiques.



Le nouveau jeu est disponible au prix de 7,99€ sur l'App Store : les retours sont excellents et nos premières impressions également avec un jeu réussi graphiquement et quelques énigmes sympathiques bien que faciles. En revanche, la direction du personnage est capricieuse. Si vous avez aimez OxenFree, foncez.



