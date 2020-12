Cyber Monday : les jeux du studio Abylight en promo à 1,09€

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

La semaine dernière, nous avons eu le droit à de nombreuses offres pour célébrer le Black Friday, que ce soit au niveau du matériel high-tech, mais également des applications et des jeux. Pour ceux qui ne le savent pas, à la suite de cet évènement, on retrouve également le Cyber Monday, qui permet de continuer de bénéficier d'offres.



Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le studio Abylight joue le jeu en remisant tous ses jeux à 1,09€. Parmi eux, on pense notamment à l'excellent Hyper Light Drifter et Super Hydorah.

Le studio Abylight célèbre le Cyber Monday

Qbics Paint (Jeu, Éducation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 66 Mo, iOS 11.0, Abylight S.L.) passe de 3,49 € à 1,09 €.

Construis des figurines pixel et fais les découvrir au monde réel à l'aide de la réalité augmentée. Crée tes propres figurines voxel avec le mode Créateur ou découvre celles qui se cachent dans le mode Sculpt.



Adopte le motif de couleur ou laisse libre cours à ton imagination et ta propre créativité avec le mode Peinture. Une fois que tu auras terminé, prend une photo avec ton Qbic en utilisant le mode AR (Réalité Augmentée). Télécharger Qbics Paint à 1,09 €





The Curse of Issyos (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 84 Mo, iOS 13.0, Abylight S.L.) passe de 3,49 € à 1,09 €.

The Curse of Issyos, le jeu indé acclamé par la critique, est enfin disponible pour les appareils iOS et tvOS, après avoir été demandé par les joueurs pendant des années. Profitez de ce célèbre jeu créé par Locomalito, auteur d'autres pépites comme Cursed Castilla et Super Hydorah, sur petit ou grand écran.



Une super reconstitution des jeux de plateforme/action des années 1980 ! Télécharger The Curse of Issyos à 1,09 €





Mindkeeper : The Lurking Fear (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.2, 303 Mo, iOS 13.0, Abylight S.L.) passe de 4,49 € à 1,09 €.

Mettez-vous dans la peau de l'enquêteur H. Joyce tandis que vous explorez un manoir au plus profond du marais des tempêtes et révélez le secret de la peur qui rôde.



Mindkeeper: The lurking fear est un jeu vidéo d'ambiance rempli d'énigmes et de mystères inspirées par les histoires de H.P. Lovecraft.



Dans Mindkeeper, vous découvrirez des cultes, des légendes et des réalités perdues de créatures tentaculaires qui n'existent que dans les abysses de l'esprit humain. Caractéristiques : Télécharger Mindkeeper : The Lurking Fear à 1,09 €





Super Hydorah (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2.1, 212 Mo, iOS 13.0, Abylight S.L.) passe de 7,99 € à 1,09 €.

Super Hydorah est un jeu pour smartphone d'une qualité digne d'un jeu de console, parfaitement adapté aux contrôles tactiles.



On parle d'un jeu de tir qui s'appuie sur les grands classiques du genre, mais offre sa touche personnelle : de l'action directe et une grande variété de situations spatiales uniques.

Télécharger Super Hydorah à 1,09 €





Cursed Castilla (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1.2, 131 Mo, iOS 13.0, Abylight S.L.) passe de 4,49 € à 1,09 €.

Un démon a transformé les larmes d’une sorcière en une clé qui donne accès au mal dans ce monde.



Dans Cursed Castilla vous mettez l’armure de Don Ramiro qui, sur les ordres du roi Alphonse VI de Castille, se lance à l’aventure à travers les terres maudites de Tolomera pour expulser le mal qui a envahi le royaume.



Ainsi, dans ce jeu de plateforme, il va falloir affronter sorcières, cyclopes, dieux de la tempête et lutins, mais encore des créatures du folklore qui peuplent les légendes européennes, et celles des romans de chevalerie comme Amadis de Gaule.



Télécharger Cursed Castilla à 1,09 €