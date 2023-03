Nouveau jeux : PARANORMASIGHT, Munchkin Digital, KOF: Survival City et Cyber Protocol

Aujourd'hui, 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement PARANORMASIGHT, Munchkin Digital, KOF: Survival City et Cyber Protocol.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

KOF: Survival City (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.126, 865 Mo, iOS 11.0, JOYCITY Corp) Un monde conquis par les Nids.

Dans de nombreux endroits de la ville, les Cyborgs et les Affligés ruinent le monde par la violence. Dans ce monde en proie au chaos et au désordre, vos poings et vos compagnons sont les seules choses auxquelles vous pouvez faire confiance. Un nouveau King of Fighters mais à l'approche originale, une sorte de tower defense tactique. Télécharger le jeu gratuit KOF: Survival City





Attorney of the Arcane (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 353 Mo, iOS 11.0, Stephen Taylor) Tyrion Cuthbert : Attorney of the Arcane est un jeu interactif de meurtre et de mystère. Vous incarnez un avocat de la défense qui pratique le droit dans un monde de fantaisie et de sorciers. Vous devez défendre des clients accusés de divers crimes commis à l'aide de la magie et utiliser les règles de la magie pour prouver leur innocence. Cependant, le système est corrompu jusqu'à la moelle et manipulé par l'aristocratie. Allez-vous acquitter vos clients innocents dans ce contexte ? Ou tomberez-vous face à un système judiciaire corrompu ? Télécharger le jeu gratuit Attorney of the Arcane





Uncharted Waters Origin (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.218, 2,5 Go, iOS 12.0, LINE Games) Un nouveau jeu commémorant le 30e anniversaire de la série "Uncharted Waters".

Entrez dans l'infini des possibles, "Uncharted Waters Origin" (L'origine des eaux inconnues)



Une histoire qui se déroule au XVIe siècle, une époque encore mystérieuse.

Aujourd'hui, il est temps de naviguer dans un monde ouvert avec une excitation que vous n'avez jamais ressentie auparavant !



Faites l'expérience de la liberté et de la joie en voyageant à travers le monde grâce aux différentes fonctionnalités du jeu, notamment la navigation, les aventures, le combat et le commerce ! Télécharger le jeu gratuit Uncharted Waters Origin





Doctor Who: Lost In Time (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.2.2, 298 Mo, iOS 11.0, Eastside Games) Issu de l'univers de la célèbre franchise de science-fiction, Doctor Who : Lost in Time est un jeu d'action dans lequel les joueurs rejoignent le Docteur pour démêler un sinistre complot menaçant l'univers !



Améliorez vos points de passage pour obtenir la mystérieuse énergie du Vortex, une force cruciale utilisée pour contrecarrer les ennemis les plus redoutables du Docteur.



Voyagez dans les lieux classiques de la franchise et faites équipe avec vos compagnons préférés ! Ensemble, vous affronterez des ennemis tels que les Daleks, les Cybermen et bien d'autres encore. Télécharger le jeu gratuit Doctor Who: Lost In Time





kingbit (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone, v1.0.1, 1 Mo, iOS 16.0, Bracket Ltd.) kingbit est un jeu multijoueur au tour par tour entièrement gratuit.



C'est comme les échecs, mais les pièces prennent plusieurs cases... Si vous aimez "Really Bad Chess", "Hero Academy" (RIP), "The Night Fall Incident" ou "Pawnbarian", vous allez adorer "kingbit" !



Jouez contre l'IA pour améliorer vos compétences ou contre n'importe qui sur Game Center en mode asynchrone ! Télécharger le jeu gratuit kingbit





Nouveaux jeux payants iOS :

PARANORMASIGHT (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 609 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) Un jeu d'aventure et de mystère horrifique qui se déroule dans la région de Sumida, au Japon, à la fin de l'ère Shōwa.

Des personnages uniques influencés par des malédictions. Leurs motivations s'entremêlent au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Et vous êtes chargé de mener l'histoire à son terme de vos propres mains. Si vous aimez jouer les détectives, il s'agit d'une petite perle qui débarque chez Apple ! Télécharger PARANORMASIGHT à 17,99 €





Toziuha Night (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1, 141 Mo, iOS 10.0, TuanisApps SRL) Ce n'est pas l'histoire d'une héroïne qui cherche à protéger les gens. Xandria, pour des raisons égoïstes, part en mission dangereuse au château de Dracula.



En Transylvanie, on raconte l'histoire d'un alchimiste légendaire nommé Vlad Tepes (Dracula), un jour condamné à mort pour avoir fait un pacte avec un Toziuha, et avoir ainsi acquis un pouvoir démoniaque. Des années plus tard, plusieurs alchimistes de l'Ordre ont été retrouvés empalés devant le château de Dracula, et il semble que Vlad Tepes ait été ressuscité pour se venger.



Toziuha Night est un jeu d'action à défilement latéral à la Castlevania. Il se déroule dans différents niveaux linéaires situés dans un monde fantastique sombre, comme une forêt lugubre et même un comte... Télécharger Toziuha Night à 5,99 €





IDEA (Jeu, Aventure / Voyages, iPhone / iPad, v1.2, 389 Mo, iOS 11.0, Delirium Studios S.L.) Inspiré du court-métrage éponyme d'Olli Huttunen, IDEA est un jeu d'exploration basé sur la physique avec des éléments de plateforme qui invite les joueurs à découvrir un monde magnifique et sauvage en aidant leurs idées à trouver leur place dans le monde. Voilà un voyage de toute beauté où vous avez une vue d'oiseau enregistrée en résolution 4K, sans temps de chargement entre les écrans. Télécharger IDEA à 4,99 €





Ghost Pilots (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 162 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Ghost Pilots est un jeu de tir publié par SNK en 1991 et de retour avec la collection ACA NeoGeo.

Le héros pilote un hydravion démodé afin de combattre les deux puissantes nations qui envahissent son propre pays.

En plus d'armes militaires géantes, une mystérieuse unité de combat arrive et donne lieu à une bataille intense. Télécharger Ghost Pilots à 4,99 €





Munchkin Digital (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.2.0, 550 Mo, iOS 13.0, Dire Wolf Digital) Tuez les monstres ! Volez le trésor ! Poignardez vos amis !

En partenariat avec Steve Jackson Games, le jeu de plateau emblématique Munchkin importe ses facéties meurtrières sur vos appareils numériques !

Descendez dans les profondeurs du donjon. Ouvrez une porte. Tuez tout ce que vous croisez. Poignardez vos amis. Dérobez le trésor et fuyez. Un jeu de rôle et d'exploration de donjons ultra connu et traduit en français. Télécharger Munchkin Digital à 11,99 €





Cyber Protocol (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 627 Mo, iOS 11.0, RedDeerGames sp. z o.o.) Hautement récompensé, le jeu le plus difficile de l'histoire arrive sur vos téléphones. Êtes-vous prêt à relever le défi ?



Cyber Protocol est un jeu de puzzle arcade se déroulant dans un scénario cyberpunk avec un gameplay fort et dynamique. Vous incarnez le héros principal, dont la mission est de ramener à la vie son ami humanoïde G0X6 en activant le protocole. 100 niveaux vous attendent, et ce jusqu'à 4 joueurs en simultané. Télécharger Cyber Protocol à 5,99 €