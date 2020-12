L'iPhone 12 fait parfaitement tourner les jeux PS5

La sortie récente de la PlayStation 5 a fait beaucoup de bruit dans le monde, provoquant même une pénurie de la nouvelle console en vogue. Si certains doivent encore patienter pour pouvoir prendre la DualSense, les heureux possesseurs de l'appareil s'amusent à tenter des choses.



Vous le savez très certainement, grâce à l'application officielle Remote Play, il est possible de jouer à la console via son iPhone, son iPad ou encore son Mac. Bien que nous ayons eu des doutes concernant le rendu de la PlayStation 5 sur nos appareils portables, il semblerait que le téléphone d'Apple réponde parfaitement à la demande.

Jouer à la PS5 sur un iPhone est un succès

Pouvoir jouer aux exclusivités détenues par Sony ailleurs que sur sa PS5 semble être un doux rêve pour certains, et il semblerait qu'avec l'application Remote Play, il soit possible de faire un pied de nez (voulu) à Sony. Avec la sortie de la dernière console du nippon, les utilisateurs n'hésitent pas à partager leurs prouesses sur les forums.



C'est notamment le cas de Geniex5 qui a voulu tenter l'expérience de jouer à Spider-Man: Miles Morales en full HDR via son iPhone 12 Pro. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le rendu est impressionnant et n'a rien à envier à d'autres appareils, sous condition d'avoir une connexion internet en WiFi décente.



Il ne reste plus qu'à attendre que Sony rende compatible sa DualSense avec iOS...