Des MacBook avec un modem 5G dès l'année prochaine ?

Il y a 7 heures

Julien Russo

Si nous avons toujours eu l'habitude de voir une connexion cellulaire sur un iPhone, un iPad ou une Apple Watch, nous n'avons jamais vu une connexion cellulaire sur un MacBook. En effet, les utilisateurs ont toujours été habitués à connecter leur Mac à un Wi-Fi ou à brancher un câble Ethernet. Apple pourrait révolutionner la connectivité des MacBook dès l'année prochaine en proposant le combo de rêve : puce M1 + modem 5G.

Apple et Microsoft les premiers à proposer des ordinateurs portables 5G ?

Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler du MacBook 5G, le premier à en avoir parlé c'est Digitimes qui a abordé le sujet l'année dernière. Aujourd'hui, Patently Apple relance la rumeur en estimant que la firme de Cupertino pourrait inclure le premier modem 5G dans le MacBook Pro 16" de 2021. Ce pourrait être le MacBook qui rencontrerait le plus gros changement depuis très longtemps, avec l'intégration de l'écran mini-LED et du potentiel modem 5G.



Un autre constructeur serait très intéressé lui aussi à proposer des ordinateurs portables compatibles 5G, c'est Microsoft. Il y a tout juste un mois, l'USPTO a publié un curieux brevet mettant en avant le "premier ordinateur portable cellulaire". La firme de Redmond expliquait dans son brevet comment le modem 5G serait intégré et comment il fonctionnerait en décrivant ses recherches et découvertes très poussées.

Il se pourrait bien qu'inconsciemment, Apple et Microsoft soient en train de travailler en ce moment sur un ordinateur portable 5G.

Quelle utilité pour un MacBook 5G ?

Nous sommes tout à fait en droit de se demander "quelle utilité de proposer un modem 5G dans un MacBook ?".

Inclure ce composant va logiquement augmenter le coût de fabrication des MacBook et donc le prix final lors de l'achat. Cependant, Apple pourrait proposer ses MacBook 5G comme une "option" lors de l'achat pour éviter de l'imposer aux consommateurs !

L'utilité ? Il y en a une, si le modem 5G est logiquement destiné à la base pour un smartphone, sur une tablette comme sur un ordinateur il peut s'avérer indispensable. Nous n'avons pas en permanence autour de nous une connexion Wi-Fi, au travail, dans un parc ou même sur un lieu isolé en vacances la connectivité cellulaire est toujours la bienvenue.

Alors bien sûr, il existe le partage de connexion, mais cela épuise rapidement la batterie de l'iPhone, de plus cela consomme la data de votre abonnement mobile et peut réduire le débit de votre connexion cellulaire à la fin du mois.

Détenir un MacBook 5G permettrait aussi de se séparer de sa box internet pour ceux qui veulent faire des économies et qui n'ont pas une très grande utilité de leur connexion Fibre ou ADSL.



Le modem 5G ne sera probablement pas la fonction révolutionnaire des MacBook de prochaine génération, mais plutôt quelque chose de "confortable" qui vous permettra d'accéder facilement et rapidement à internet en dehors de votre domicile.

Côté opérateur, si cela est une bonne nouvelle (puisqu'un nouveau business pointe le bout de son nez), c'est aussi un très mauvais point qui pourrait provoquer la saturation des infrastructures lors de forte affluence comme les périodes de télétravail ou le soir dans les heures de pointe où le trafic est plus important.