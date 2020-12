Wizardry VA : le retour du RPG sur iOS et Android

Guillaume Gabriel

Quelle belle nouvelle pour les amateurs de RPG ! Il faut savoir que dans les années 80, les jeux sur Apple II, l'un des premiers ordinateurs de la Pomme, étaient très rares. Pourtant, certain succès ont vu le jour au sein de la machine : c'est notamment le cas d'un certain Wizardry, jeu de donjon-RPG créé alors par Andrew Greenberg et Robert Woodhead.



Si les deux compères ont fait silence radio ces dernières années, ils sont quelque peu revenus sur le devant de la scène en annonçant la vente de la franchise au studio japonais Drecom. Ce qui est cool, c'est que ce dernier vient d'annoncer le retour de la saga au travers d'un jeu mobile.



En voilà un premier aperçu en vidéo :

Wizardry VA : le RPG mythique fait son grand retour

Dans les années 80, à l'Université de Cornell, deux jeunes étudiants travaillent en parallèle sur un jeu à destination de l'Apple II : portant le nom de Wizardry, ce dernier offre aux joueurs une expérience de donjon-RPG. Immense succès pour les deux hommes, qui ont cherché à faire revivre la saga via un premier essai sur iOS et Android en 2011 avec Wizardry: Labyrinth of Lost Souls.



Malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous et le studio nippon Drecom rachète alors la franchise pour tenter le coup à leur tour. Wizardry VA sera donc un tout nouveau RPG de donjon 3D dont le développement est en cours.



On ne sait ni le prix, ni la date de sortie de ce dernier, mais c'est une bonne nouvelle que de voir ce projet prendre forme.