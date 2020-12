Apple devant la justice en Europe pour ses iPhone ralentis

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Encore une sale affaire pour Apple ? On se rappelle que la Pomme a, lors de la sortie d'iOS 10.2.1, subi un déchainement médiatique qui semble justifié. En effet, cette mise à jour a provoqué de nombreux ralentissements sur d'anciens modèles d'iPhone, laissant les usagers penser qu'il s'agissait d'un problème dû à la vieillesse.



Que nenni, puisque la Pomme était bien consciente de ce problème, et qu'il provenait bel et bien d'un ricoché suite à la sortie de l'update. Pour autant, Apple n'a pas communiqué sur ce problème, amenant ainsi des associations américaines à porter plainte contre la firme.



Alors que le litige s'est réglé avec un gros chèque et des excuses publiques, voilà que le groupe de défense des consommateurs européen Euroconsumers déterre le dossier...

Euroconsumers réclame 180 millions d’euros à Apple

Els Bruggeman, responsable de la politique et de l’application de la loi chez Euroconsumers :

Apple a publié les mises à jour pour masquer les problèmes de batterie, sachant que cela ralentirait les téléphones. Les consommateurs européens veulent simplement être traités avec le même respect que celui qui a été accordé aux consommateurs américains.

Une note qui risque d'être salée pour Apple, qui se défend en mettant en avant l'objectif qui "a toujours été de créer des produits que nos clients aiment, et faire en sorte que les iPhone durent le plus longtemps possible en est une partie importante".



Source