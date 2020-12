L'Apple Watch bat son record avec 11,8 millions d'expéditions sur T3 2020

Julien Russo

L'Apple Watch continue son bout de chemin et réalise à nouveau une performance à couper le souffle sur le troisième trimestre de 2020. D'après un rapport d'analyse de IDC, Apple vient de battre un record historique d'expéditions pour sa montre connectée. L'Apple Watch Series 6 et les précédentes générations ont réalisé +75% d'expéditions, jamais la montre pommée n’avait connu un tel succès depuis le lancement du tout premier modèle !

Les consommateurs craquent pour l'Apple Watch

On le dit souvent, mais tout ce que touche Apple se transforme en or !

La firme de Cupertino le démontre encore une fois dans ce rapport qui affirme qu'il y a eu 11,8 millions d'expéditions d'Apple Watch en seulement 3 mois. À titre de comparaison, le troisième trimestre de 2019 avait permis à Apple d'expédier 6,8 millions d'Apple Watch, une belle progression.



Est-ce l'effet "Apple Watch Series 6" qui a permis à Apple de dépasser la barre symbolique des 9,2 millions (le précédent record) ? Difficile à dire puisque la dernière génération n'a pas énormément de nouveautés en dehors de la mesure du taux d'oxygène dans le sang, l'écran plus lumineux et le nouveau processeur.

L'augmentation considérable des ventes pourrait s'expliquer par l'Apple Watch SE, la firme de Cupertino a fait le choix de proposer une montre connectée au tarif plus accessible avec des caractéristiques très convaincantes. l'Apple Watch SE est proposé à partir de 299€, un prix très compétitif face aux concurrents !

Actuellement, Apple est deuxième sur le marché des montres connectées avec 21,6% de PDM*. Le géant californien se fait dépasser de peu par Xiaomi qui détient 24,5% de PDM au troisième trimestre de 2020. L'entreprise chinoise joue essentiellement sur les promotions ce qui permet de générer énormément de ventes même dans les périodes difficiles comme ça a été le cas ces derniers mois.

Derrière Apple on retrouve Huawei avec 19,5%, Fitbit avec seulement 5,9% et enfin Samsung à la cinquième position avec 5,1% de PDM. Malgré ses nombreux efforts, la firme sud-coréenne n'arrive pas à s'imposer comme elle le fait sur le marché des smartphones !



À noter également que quand on ajoute l'Apple Watch + les AirPods, la part de marché d'Apple décolle à 33,1% quand Xiaomi est très loin derrière avec seulement 13,6%.

IDC explique dans son rapport qu'il y a plusieurs raisons à cette incroyable croissance comparée au même trimestre de l'année dernière :

La poussée a été motivée par la saisonnalité, le lancement de nouveaux produits et la pandémie mondiale. De nouveaux produits comme Apple, Samsung et d'autres ont contribué à renouveler l'intérêt pour des catégories populaires telles que les montres intelligentes et les appareils audibles. Entre-temps, les dépenses des consommateurs en électronique ont également augmenté au cours des derniers mois, les dépenses de voyages, de restauration et d'autres activités de loisirs ayant diminué. Ce changement dans les dépenses a été un autre catalyseur pour le marché des wearables.

L'Apple Watch SE est disponible à partir de 299€, elle intègre le processeur S5 bicoeur 64 bits, un capteur optique de fréquence cardiaque de 2e génération et la détection des chutes.

L'Apple Watch Series 6 est disponible à partir de 429€, elle intègre le processeur S6 bicoeur 64 bits, un capteur optique de fréquence cardiaque de 2e génération et un capteur de taux d'oxygène dans le sang.



*PDM = Part de marché