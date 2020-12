Sony lance l'application Visual Story aux États-Unis

Il y a du nouveau sur l'App Store américain avec l'arrivée de l'application Visual Story (v1.0.0, 103 Mo, iOS 13.0)... Créée par le géant Sony, cette dernière s'adresse aux photographes professionnels utilisant les appareils de la marque.



En effet, outre un service de stockage Cloud bien utile, il est également possible de simplifier le processus depuis la capture jusqu'au partage de la photo.

Visual Story peut être utilisé dans diverses catégories telles que les mariages, les fêtes, les événements d'entreprise, etc. où il y a de nombreuses photos à prendre et également difficiles à livrer instantanément.



Il permet au client de se remémorer ses précieux souvenirs avec sa famille et ses amis ou de les télécharger sur SNS le jour même du mariage. Cela augmentera la satisfaction des clients et élargira les opportunités commerciales.