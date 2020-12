TikTok : Certains utilisateurs ont réussi à poster des vidéos de 3 minutes

Il y a quelques années, personne ne connaissait TikTok et pourtant... En très peu de temps, l'application chinoise a réussi à imposer le format des vidéos courtes et en a fait un succès du divertissement sur smartphone. Aujourd'hui, TikTok veut aller au-delà de son concept initial en proposant toujours des vidéos, mais légèrement plus longue. L'app expérimente en ce moment les vidéos jusqu'à 3 minutes !

TikTok en voie de proposer un gros changement ?

Trimestre après trimestre, l'application la plus téléchargée sur iOS et Android n'est plus Facebook, Twitter ou encore Instagram, mais TikTok qui est devenu le roi du divertissement pendant vos pauses déjeuner ou pendant que vous rentrez chez vous après une longue et fatigante journée de travail.

Si TikTok ne semble pas souffrir d'une baisse de popularité, Byte Dance (la maison mère) souhaite quand même rafraichir son concept et proposer de la nouveauté !

Plusieurs utilisateurs aux États-Unis ont remarqué un changement assez surprenant, il est désormais possible de poster une vidéo qui va jusqu'à 3 minutes maximum. Une petite révolution étant donné que TikTok avait toujours limité les vidéos à 60 secondes depuis sa création.

Avec cette nouvelle stratégie, l'objectif principal de l'application (qui est de vous faire rester le plus longtemps possible à faire défiler les contenus) pourrait devenir encore plus facile à atteindre. La nouvelle expérience TikTok va permettre aux utilisateurs de poster des extraits de reportages, des prank ou même des tutos beauté sans avoir forcément besoin de créer la partie 2, 3, 4... Avec les vidéos de 3 minutes, tout le monde pourra s'exprimer sur une plus grande durée, mais l'inconvénient c'est que nous aurons des vidéos qui seront peut-être moins "directes" et qui n'iront pas au coeur du sujet aussi rapidement qu'avec le format de 60 secondes !



Les vidéos de 3 minutes ne sont pas accessibles pour tout le monde. TikTok qui n'a pour l'instant fait aucune communication officielle semble avoir fait le choix du déploiement progressif. Certains utilisateurs ont fait remarquer sur Twitter avoir constaté ce changement :

DOES TIKTOK HAVE 3 MINUTE LONG VIDEOS NOW ??? — Cas ⚡️ (@CHARGEBOLTZ) 24 novembre 2020

Saw my first 3 minute tiktok. Wtf is happening — mags 🤙🏽 (@okaymagsss) 25 novembre 2020

