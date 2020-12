Windows ARM tourne 2x plus vite sur Mac M1 que sur la Surface Pro X

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

3

La semaine dernière, nous vous parlions de la première virtualisation réussie de Windows 10 ARM sur un Mac M1 qui est basé sur la même architecture. Si c'est encore une "bidouille", voici plus de détails ainsi qu'un aperçu des performances avec une vidéo qui montre un Mac mini M1 rayonnant face à la Surface Pro X de Microsoft.

Windows ARM préfère les Mac M1

Alexander Graf a été le premier à exécuter avec succès une virtualisation Windows ARM sur un Mac M1. Il a utilisé l'émulateur de machine opensource QEMU et une version Insider de Windows.



À présent, sur la base du travail de Graf, il existe une nouvelle version du lanceur open source ACVM qui fonctionne avec QEMU pour exécuter Windows ARM sur les Mac... ARM.

Comment exécuter ARM Windows sur les Mac M1

Le YouTuber Martin Nobel a partagé une vidéo du processus pour exécuter une virtualisation de Windows ARM sur un Mac Apple Silicon ainsi qu'un aperçu des performances globales. Le résultat est impressionnant étant donné qu'il s'agit d'une solution de contournement non officielle.



En effet, le Mac mini M1 de Martin a obtenu des résultats bien plus élevés que le Surface Pro X de Microsoft… doublant presque le score monocœur et obtenant près de 2000 points de plus dans en multicœur. Bien sûr, ce n’est pas un ordinateur de bureau comme le Mac mini, mais vous pouvez espérer à peu près les mêmes performances que le MacBook Air M1 à 999 $, étant donné que la Surface Pro X est vendue à 999 $.

Pour rappel, Apple ne peut pas utiliser Boot Camp pour exécuter Windows sur les Mac Apple Silicon à cause d'une histoire de licence.

Le vice-président de l'ingénierie logicielle d'Apple, Craig Federighi, a déclaré que la version ARM de Windows 10 pouvait fonctionner en mode natif sur les Mac Apple Silicon M1, mais qu'elle dépendait "vraiment de Microsoft".



En attendant une solution officielle, il reste des applications comme CrossOver qui prend déjà en charge les applications Windows sur les Mac Apple Silicon via l'émulation. Et Parallels vient d'annoncer qu'il a une version de son logiciel de virtualisation Windows en préparation avec la compatibilité M1.