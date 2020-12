Fortnite offre 2 mois d'abonnement à Disney+ pour tout achat de V-Bucks

Il y a 1 heure (Màj il y a 55 min)

Julien Russo

Après un événement de folie, le lancement de la saison 5 hier matin avec un Battle Pass merveilleux et le retour d'une partie de Tilted Tower sur la carte, Fortnite s'est dit "on va ajouter la cerise sur la gâteau". Epic Games a annoncé un partenariat exceptionnel entre son jeu Fortnite et le service de streaming le plus tendance en ce moment : Disney+. Les deux entités se sont associées pour proposer le skin The Mandalorian dans la saison 5, mais aussi pour offrir 2 mois d'abonnement aux joueurs !

Fortnite x Disney+

Comme vous avez pu le voir depuis plusieurs mois, chez Fortnite on adore les super-héros à tel point que les skin Deadpool, Batman, Iron Man, Captain America... ont déjà été proposé dans la boutique !

Il était évident que Epic pousse la thématique encore plus loin en collaborant avec Disney+ qui détient la licence Marvel et Star Wars. À l'occasion du lancement de la cinquième saison du chapitre deux, Fortnite propose deux mois d'abonnement Disney+ aux joueurs qui achètent des V-Bucks entre le 11 novembre à 1h du matin et le 31 décembre 2020.



Ce bon plan s'accompagne de quelques conditions. Pour profiter de l'offre, Epic Games explique qu'il est indispensable d'être majeur (un détail qui va exclure de nombreux joueurs), de ne jamais avoir eu d'abonnement Disney+ actif et de résider dans un pays qui est éligible à l'offre.

Voici la liste des pays qui peuvent profiter des deux mois offerts : l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. Pour les Allemands, l'offre ne comprend qu'un mois d'essai à Disney+.

Le partenariat ne concerne pas la France, le Japon, le Moyen-Orient, le Brésil, l'Amérique latine, la Corée du Sud, la Russie et la Turquie.

Si vous êtes résident dans l'un des pays éligibles, vous pouvez vous rendre sur fortnite.com/disneyplus, il vous suffira après de cliquer sur le bouton "Découvrir" et de vous connecter avec votre compte Epic Games. Dès que votre âge, votre pays de résidence et votre transaction auront été vérifiés vous recevrez un code promotion a inséré sur le site de Disney Plus. Le service de streaming se chargera après de vérifier si vous êtes bien un nouvel abonné !

À noter que dès que vous récupérez le code, il faudra l'utiliser le plus rapidement possible puisqu'il expirera le 31 janvier 2021.

