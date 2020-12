The Complex : le jeu en FMV fait face au virus sur iOS et Android

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir

Après l'excellent The Shapeshifting Detective sorti il y a quelques mois, le studio Wales Interactive nous propose une nouvelle enquête en FMV. Cette fois, il ne s'agit pas d'un meurtrier choisi au hasard au début du jeu mais d'une attaque à l'arme biologique à Londres.



Résonant particulièrement en cette période de COVID-19, The Complex mène le joueur dans un laboratoire d'où un virus mortel s'est échappé.



Regardez la vidéo :

The Complex : un jeu pas si complexe

The Complex est donc un jeu d’aventure en FMV. Comprenez Full Motion Video, ce qui signifie que tout a été tourné comme dans un film, avec de vrais acteurs donc, et monté pour que le joueur puisse interagir et faire des choix qui conditionneront la suite. Cela nous rappelle d'autres oeuvre comme Her Story (notre préféré), Telling Lies mais aussi The Bunker ou Black Mirror : Bandersnatch.



Concernant le scénario, il nous plonge dans un futur proche qui ressemble à notre quotidien actuel.

Après une attaque terrible à l'arme biologique qui s'est déroulée sur Londres, deux scientifiques se retrouvent enfermés dans un laboratoire, à court de temps et d'air. Avec un gameplay du style « choisissez votre propre aventure », vos actions et les relations que vous entretenez avec les autres personnages vous mèneront à l'une des huit fins différentes.



Ayant traité les victimes d'une attaque chimique dans l'état totalitaire de Kindar, le Dr Amy Tenant est l'une des figures de proue de l'avancement de la nanotechnologie. Aujourd'hui, à Londres, on apprend l'existence d'un civil qui vomit du sang et dont l'identité est loin d'être une simple coïncidence. Rejoignant un vieil ami, Amy est alors piégée dans le QG impénétrable d'un laboratoire, berceau d'une recherche scientifique cachant un secret périlleux.

Vous l'aurez compris, tout au long de The Complex, vos agissements et vos choix influeront sur le scénario. A chaque action, vous renforcerez ou affaiblirez les relations que vous entretenez avec différentes personnes. Les scores relatifs aux relations sont calculés du début à la fin et affecteront certains scénarios tout en ayant des conséquences majeures dans les scènes finales. On note d'ailleurs une sorte de présentatrice qui intervient de temps en temps dans le jeu.



Les points clés de The Complex :

Conte multi-optionnel avec 8 fins différentes.

Suivi de l'état des relations en temps réel, qui influence l'histoire pendant que vous jouez.

Suivi des traits de personnalité en temps réel, qui évoluent en fonction de vos choix.

Intervention en tant qu'invitée de la présentatrice et animatrice LeahViathan.

Les fonctions déverrouillables comprennent : Passer la scène, Évaluation de la personnalité et Événement caché.



Le jeu est disponible pour 7€ sur le Play Store et l'App Store :

Télécharger The Complex à 6,99 €