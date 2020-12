Apple pourrait bientôt proposer un double pied pour le Pro Display XDR

Julien Russo

Merveilleux, magnifique, performant, incroyable... Il y a tellement de mots pour définir le Pro Display XDR ! Malgré son prix très élevé (5499€ en version standard), l'écran d'Apple a réussi à trouver son public qui est majoritairement conçu de professionnels et d'entreprises. Si la firme de Cupertino doit probablement réfléchir à la deuxième version du Pro Display XDR, l'entreprise travaille aussi sur un nouveau pied réservé à son écran haut de gamme. Un brevet nous dévoile toutes les intentions du géant californien !

Un double pied à venir ?

À l'heure actuelle, quand vous achetez le Pro Display XDR, vous avez le pied en option qui est disponible au prix de 1099€, un abus tarifaire flagrant, mais comme c'est Apple, ça passe comme une lettre à la poste !

La firme réfléchit en ce moment à proposer un second type de pied pour son écran, un brevet a été déposé récemment et celui-ci dévoile quelque chose d'impressionnant. Apple chercherait en ce moment à proposer un support pour installer deux Pro Display XDR côte à côte. Les deux écrans seraient fixés sur le même support puisqu'il s'agit d'une grande barre avec un pied à chaque extrémité.

L'autre particularité de ce support c'est que la barre au milieu n'est pas fixe, Apple vous permettra d'agrandir la distance entre les deux écrans ou de la réduire. Comme vous pouvez aussi le constater dans l'image ci-dessous deux petites flèches au milieu indiquent qu'il sera possible de plier la barre comme bon vous semble.

Vous l'aurez compris, cette nouvelle version double pieds va faire exploser le prix global quand vous achetez le Pro Display XDR. Puisqu'il faudra compter deux écrans (soit 10 998€ + le prix du double pied qui dépassera sans aucun doute les 2000€).

On rappelle quand même que si ces tarifs paraissent choquants, Apple ne vise pas les particuliers, mais plutôt les professionnels qui font du montage vidéo ou encore de l'édition photo.

Pour rappel, le Pro Display XDR c'est un écran Retina de 6K (6016 x 3384 pixels) au format 16:9 avec une luminosité de 1 000 nits constants avec des pointes jusqu'à 1 600 nits, un contraste de 1 000 000:1 et une large gamme de couleurs P3 avec une profondeur de 10 bits pour 1,073 milliard de couleurs.

Chose décevante c'est que le Pro Display XDR a des fréquences de rafraichissement allant de 47,95 Hz à 60 Hz.



Le brevet du double pied a été déposé le 25 septembre 2019 et a été dévoilé officiellement il y a quelques heures, cela veut dire que les ingénieurs d'Apple travaillent dessus depuis plus d'un an et que si le projet aboutit, la firme de Cupertino pourrait proposer ce nouveau support à tout moment. Un brevet ne veut pas dire que cette nouveauté verra le jour, si vous regardez dans le passé, énormément de technologies brevetées n'ont jamais été utilisées sur un produit Apple.