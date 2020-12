The Longest Road on Earth : Raw Fury dévoile son nouveau jeu prévu pour 2021

Hier à 22:23 (Màj hier à 22:23)

Corentin Ruffin

Réagir

Pour bien clôturer ce week-end, nous allons parler du studio Raw Fury, que vous connaissez peut-être déjà grâce à l'excellent Dandara, le jeu The Mosaic ou encore la série vidéoludique Kingdom. Ces derniers font la belle surprise de revenir sur le devant de la scène en donnant de nouvelles informations sur sa prochaine création.



Celle-ci portera le nom de The Longest Road on Earth et a été conçue en partenariat avec Brainwash Gang, développeurs espagnols ayant donné vie au roguelike Nongünz. Dans ce futur jeu, le joueur suivra le quotidien de personnages dont nous ne connaissons aucun détail, dans une aventure sans dialogue.



Voici la bande-annonce publiée pour l'occasion :

The Longest Road on Earth prépare son arrivée pour 2021

The Longest Road on Earth propose une expérience interactive visuelle et auditive chargée en émotions, et basée sur les liens intimes entre les humains et le périple que nous devons tous entreprendre.



Ainsi, durant cette aventure spéciale et silencieuse, nous aurons le droit de découvrir quatre chapitres" capturant l'essence de la vie de tous les jours et promenez-vous au milieu d'instantanés de moments importants ou anodins". Les studios, pour combler le silence, on fait appel à une bande-son originale et intime.



The Longest Road on Earth verra le jour au courant de l'année 2021, sans que l'on sache son prix.