Apple et Google vont devoir arrêter l'auto promotion en Europe

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Alban Martin

Le chef de la concurrence de l’UE a suggéré que les géants de la technologie comme Apple et Google devront changer leur façon de promouvoir leur propres services, alors que la commission se prépare justement à réviser son règlement sur la concurrence.



L'Union européenne devrait annoncer une refonte de la réglementation numérique plus tard ce mois-ci, ce qui pourrait nuire aux modèles commerciaux de la Big Tech. Les nouvelles règles viseront à renforcer la surveillance des contenus illégaux et préjudiciables, mais également à garantir que les petites entreprises peuvent concurrencer les grandes multinationales opérant en Europe. Apple et Google sont en ligne de mire.

L'App Store d'Apple pourrait revoir son système de publicité

Margrethe Vestager, responsable de la politique de concurrence dans l'UE a déclaré à CNBC :

Avec le pouvoir, avec la force vient la responsabilité et une partie de cela est, par exemple, que vous ne vous promouvez pas lorsque vos services (sont) en concurrence avec d'autres services.

Souvent, les géants de la technologie affichent leurs produits en tête des moteurs de recherche en ligne, ce qui augmente les chances que les clients optent pour leurs services. C'est ce qu'on appelle l'auto-promotion et c'est la raison pour laquelle Spotify a porté plainte contre Apple en 2019.



Le service de musique numérique suédois s'est plaint qu'Apple avait abusé de sa domination sur l'App Store pour favoriser son propre service de musique et fausser ainsi les règles du jeu. C'est l'un des problèmes que la Commission européenne, le bras exécutif de l'UE, veut résoudre en améliorant son règlement.

S'adressant à CNBC, Vestager a expliqué que «l’important n’est pas tant la taille» des entreprises que d’assurer une concurrence loyale sur le marché de l’UE.

C'est le fait que si vous avez atteint cette taille, vous exercez un contrôle, sur vous-même et que vous permettez à d'autres personnes de faire leurs affaires d'une manière juste et équitable.

Les décideurs européens ont souvent demandé une révision des règles de concurrence, arguant qu'elles n'étaient pas conçues pour une économie numérique.



En outre, Vestager a mené de nombreuses enquêtes contre la Big Tech depuis 2015, mais les décideurs politiques ont toujours été frustrés de ne pas avoir pu conduire l'UE à des changements pratiques.



Par exemple, en 2017, la Commission européenne a condamné Google à une amende de 2,4 milliards d'euros (2,81 milliards de dollars) pour avoir fait la promotion de son propre service de comparaison d'achats au lieu de permettre un accès similaire à des entreprises concurrentes. Google a apporté quelques changements à la suite de cette affaire, mais une étude de Lademann & Associates a montré en septembre que peu de choses avaient changé. Selon l'étude, moins de 1% du trafic via Google Shopping transférait des utilisateurs vers des sites web commerciaux concurrents.



Vestager a également déclaré à CNBC que les sanctions contre les entreprises qui ne respectent pas les règles du marché doivent avoir un rôle plus «réparateur» à l'avenir.

L'amende n'a que le rôle de punir les comportements illégaux passés, la deuxième partie est bien sûr d'arrêter ce que vous faites parce que c'est illégal, et le troisième élément est l'objectif que nous voulons atteindre... parce que notre idée des affaires montrent qu'elles souffrent de comportements illégaux sur ce marché.

Apple s'est déjà fait épingler pour mettre en avant ses apps dans l'App Store et semble avoir prévu un système pour choisir les applications que vous voulez avoir par défaut au premier lancement d'un iPhone ou d'un iPad.