Fire Emblem Heroes 5.0 ajoute le livre V sur iOS et Android

Il y a 2 heures

Alban Martin

Nintendo vient de publier Fire Emblem Heroes en version 5.0.0 sur iOS et Android dans le monde entier. Cette mise à jour majeure inclut le livre V de l'histoire principale, des améliorations pour les raids et à l'invocation d'Éther, et bien plus encore.



Fire Emblem Heroes : place au livre V

Le livre V comprend le dvergar avec ses machines avancées. Une fois que vous avez terminé le livre V, chapitre 1, partie 5, vous pouvez ajouter le héros mythique 5* Reginn: Bearing Hop à votre caserne.



La mise à jour d'aujourd'hui apporte également des changements sur le fonctionnement des taux d'invocation. Pour les raids éthérés et les complexes éthérés, les règles ont été mises à jour avec l'ajout d'effets mythiques, le plafond de niveau des structures augmenté, etc.



Regardez la bande-annonce de Fire Emblem Heroes Book V ci-dessous :

Avec Fire Emblem Heroes 5.0.0, les manuels de combat à durée limitée ont été mis à jour et les joueurs peuvent désormais obtenir des codes divins (Ephemera 1 2) à partir d'événements et les échanger contre des manuels. De nouvelles compétences d'armes et des héros supplémentaires via Heroic Grails ont également été introduits aujourd'hui. Si vous vouliez voir les sagas passées, vous pouvez maintenant le faire via le menu Lost Lore. Enfin, vous pouvez gagner jusqu'à 13 orbes grâce aux bonus de connexion avec la version 5.0.0.



Voilà de quoi relancer l'intérêt de Fire Emblem Heroes, le premier jeu de rôle mobile de la saga qui a démarré en 1995.

Télécharger le jeu gratuit Fire Emblem Heroes