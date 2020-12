HomePod : Apple travaille sur une détection du regard en plus du "Dis Siri"

Julien Russo

À l'heure actuelle, toutes les enceintes connectées se déclenchent avec une commande vocale. Nous avons "OK Google" avec les enceintes équipées de Google Assistant, "Alexa" avec les enceintes Amazon et "Dis Siri" avec le HomePod et le HomePod mini. La firme de Cupertino chercherait à apporter un nouveau style de déclenchement pour interagir avec votre enceinte connectée !

Le HomePod va vous écouter et vous voir

Il y a tellement d'innovations à proposer sur les enceintes connectées ! Alors qu'elles s'installent progressivement dans tous les foyers du monde, les enceintes avec assistants vocaux pourraient connaitre une évolution majeure dans peu de temps. En effet, Apple chercherait à proposer la première enceinte connectée qui se déclenche avec un simple regard.

Ce nouveau système de détection permettrait de contourner le problème du "Dis Siri" qui fait que c'est votre Mac, votre iPhone, votre iPad ou même votre Apple Watch qui répond à votre requête. Avec un simple regard vers le HomePod, tous les autres appareils déclencheront Siri, mais c'est à coup sûr le HomePod qui répondra à votre question.



Cette nouvelle idée provient d'un brevet qui a été déposé par le géant californien. Enregistré le 28 août 2019, le brevet a officiellement été dévoilé il y a seulement quelques heures !

Voici le résumé principal du brevet :

La présente communication porte généralement sur le contrôle des dispositifs électroniques. Dans certains exemples, le dispositif électronique utilise les informations du regard pour activer un assistant numérique. Dans certains exemples, le dispositif électronique utilise l'information du regard pour identifier un dispositif externe sur lequel agir. Dans certains exemples, le dispositif électronique fournit une indication qui permet de distinguer les différents intervenants.

Dans les détails du brevet, on aperçoit le système que va utiliser Apple. L'entreprise explique l'utilisation de caméras et d'autres capteurs qui permettront de repérer la position précise de l'utilisateur à son domicile et de suivre minutieusement son regard. Dès que celui-ci se dirigera vers l'enceinte connectée, celle-ci s'activera immédiatement pour se tenir prête en cas de question, même plus besoin de commande vocale !

Il nous est tous déjà arrivé d'avoir des petits ratés comme dire "Dis Siri" une fois, deux fois... Et le HomePod ne réagit pas. Avec ce nouveau système, l'enceinte connectée pourrait se reposer sur la voix et la surveillance du regard, ce qui permettrait d'avoir une solution tierce au cas où la détection du regard ou de la voix n'aboutit pas.



Le brevet explique aussi que la détection du regard ne provoquera pas l'attente de Siri. Si vous êtes un utilisateur du HomePod, vous avez probablement déjà remarqué que l'assistant vocal dit "Hmmm... ?" quand vous déclenchez son intention et que vous ne parlez pas. Avec la détection du regard, si vous ne posez pas de question, le HomePod lâchera l'affaire automatiquement et ne parlera pas !

En 2018, Apple avait déposé un brevet qui semblait être réservé au HomePod, celui-ci avait pour but d'y installer (aussi) une caméra et de reproduire une carte 3D de la pièce afin de facilement détecter la reconnaissance gestuelle des personnes présentes à proximité.



Comme d'habitude, ce n'est pas parce que Apple protège cette innovation qu'elle sera proposée dans un avenir proche pour les prochaines générations du HomePod. La firme de Cupertino a déjà déposé une multitude de brevets qui ne sont toujours pas utilisés sur ses produits.