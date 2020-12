Star Wars: KOTOR II arrive le 18 décembre sur iOS

Il y a 2 heures (Màj il y a 47 min)

Alban Martin

Encore une fois, iPhoneSoft vous informe d'une nouveauté avant tout le monde. Il s'agit du jeu Star Wars™: KOTOR II qui arrivera le 18 décembre sur iPhone, iPad et Mac M1. Il s'agit de l'un des meilleurs titres de la licence, toute plateformes confondues.



Pour le moment, il n'y a même pas de vidéo pour se faire une idée du gameplay.



EDIT : la vidéo est disponible :

Star Wars™: KOTOR II en précommande

Cinq ans après les événements de Star Wars Knights of the Old Republic, les Seigneurs Sith ont traqué les Jedi et les ont pratiquement exterminés. L'Ancienne République est au bord de la chute. Et c'est là que vous entrez en jeu.



Avec l'Ordre des Jedi qui est en ruines, le seul espoir de la République repose sur vous, un unique Jedi aux prises avec sa tentative de reconnexion à la Force. Devant vous, la plus complexe décision de la galaxie : suivre le côté lumineux de la Force, ou bien succomber au côté obscur...



Bien évidemment, au départ, et par la suite, les choix que vous ferez auront un impact sur votre personnage, sur ceux dans votre groupe et sur ceux qui pourraient vous aider dans votre quête.



Le nouveau KOTOR 2 d'Aspyr promet beaucoup et il faudra attendre encore une dizaine de jours pour mettre la main sur le dernier Star Wars mobile. Il sortira également sur Android.



En attendant, il faut iOS 10 minimum et un appareil compatible :

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPad Air 2

iPad Air (3e génération)

iPad Mini (5e génération)

iPad (5e, 6e, 7e et 8e génération)

iPad Pro 9.7"

iPad Pro 10.5"

iPad Pro 11” (1re et 2e génération)

iPad Pro 12.9" (1re, 2e et 3e génération)

Télécharger le jeu Star Wars™: KOTOR II