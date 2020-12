Une Apple Car proche des Tesla en partenariat avec TSMC ?

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Un rapport douteux de Digitimes affirme aujourd'hui qu'Apple avance péniblement sur son projet de voiture autonome. Selon le média de Taïwan, Apple travaillerait avec TSMC sur des puces autonomes et explore la possibilité de créer une sorte d'usines aux États-Unis pour l'Apple Car.

Apple Car : un concurrent de Tesla

Digitimes qui se trompe une fois sur deux offre néanmoins des informations plutôt rares sur le projet en cours sur les voitures autonomes d’Apple, le «Project Titan».



De ce que nous savons à date, le projet Apple Car se concentre actuellement sur le développement d'une technologie de conduite autonome qui pourrait être utilisée dans des voitures fabriquées par d'autres fabricants, plutôt qu'Apple lui-même produisant une voiture. Hier encore, un rapport de Bloomberg indiquait que la direction du projet Titan était récemment passée au patron de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique d'Apple.

Digitimes rapporte qu'Apple travaille avec TSMC sur le développement d'une technologie de puce à conduite autonome. Notamment, Tesla travaillerait également avec TSMC sur sa prochaine puce à conduite autonome HW4.0, qui pourrait être prête pour une production de masse au quatrième trimestre de 2021.

Il est à noter que TSMC a précédemment signalé avoir déjà déployé un prototype d'Apple Car et dispose d'une usine de R&D exclusive à Nanke. Par exemple, il coopère avec STMicroelectronics pour accélérer le développement de la technologie des procédés au nitrure de gallium (GaN) et des composants GaN séparés et intégrés seront introduits sur le marché.



Le rapport ajoute également qu'Apple installera des usines aux États-Unis pour son projet de voiture autonome. Ce qu'il est important de noter ici, c'est que Digitimes pourrait confondre d'autres rapports selon lesquels TSMC envisage des usines aux États-Unis.

La source industrielle a déclaré qu'en plus de continuer à recruter des cadres de haut niveau et des ingénieurs R&D de Tesla et d'autres constructeurs automobiles, Apple a également annoncé qu'elle installerait des usines aux États-Unis ces derniers mois et avait entamé des négociations de coopération préliminaires avec la chaîne d'approvisionnement mondiale en électronique automobile.

Apple et TSMC entretiennent une relation étroite, avec la société fabriquant les puces de la série A utilisées dans l'iPhone et l'iPad, ainsi que les nouvelles puces Apple Silicon utilisées dans le Mac. L'analyste fiable d'Apple, Ming-Chi Kuo, a également annoncé que TSMC fournirait des puces Apple Car.



Enfin, Digitimes dit que «le modèle de voiture Apple est similaire à Tesla», mais on ne sait pas exactement ce que cela signifie. Le projet Titan d'Apple a évolué en stratégie au fil des ans, mais encore une fois, le projet se concentre actuellement sur le développement d'un système de conduite autonome plutôt que sur une véritable «Apple Car».



On se rappelle d'ailleurs que certaines rumeurs ont récemment suggéré qu'Apple a tenté à un moment donné d'acquérir Tesla.



Bref, c'est toujours aussi peu clair mais vu le nombre de fuites en ce moment, la firme à la pomme pourrait nous dévoiler un produit dans peu de temps. En tout cas, Apple travaille sur un système pour voiture.