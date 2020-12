Bio inc. Redemption : choisirez-vous la vie ou la mort ?

Corentin Ruffin

Nous en parlions quelques mois auparavant, et la belle nouvelle, c'est que Bio inc. Redemption (v1.0.4, 314 Mo, iOS 13.0) est désormais disponible au téléchargement sur l'App Store. Pour ceux qui se demandent de quoi on parle, il s'agit du nouveau jeu du studio DryGin Studios, à qui l'on doit le très célèbre Bio Inc., qui à contrario de Plague, nous proposait de lutter contre des maladies meurtrières.



Cette fois, avec ce nouvel opus, ce sera à nous de choisir entre bien et mal, entre la vie ou la mort, entre lutter ou éliminer...



Voici la bande-annonce :

Bio inc. Redemption vous met face à un choix complexe

Bio Inc.: Redemption est un simulateur biomédical complexe dans lequel vous prenez des décisions de vie ou de mort. Créez la maladie ultime pour faire souffrir votre victime ou incarnez le chef d'une équipe médicale qui essaie de guérir ses patients.

Au programme, on retrouve plus de 600 véritables maladies, symptômes, tests de diagnostic, traitements avec deux campagnes différentes, une du côté de la Mort, l'autre de la Vie. À vous d'établir des stratégies pour faire face aux maladies frappant le monde, ou au contraire, d'éliminer le plus de monde possible.



Bio inc. Redemption est disponible gratuitement au téléchargement, mais contient des achats intégrés.

