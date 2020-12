Le créateur de Cydia fait un procès à Apple !

Le créateur de Cydia, le premier magasin d'applications non officiel pour les appareils iOS jailbreakés, a intenté une action en justice contre Apple. Comme le rapporte le Washington Post, la demande a été déposée aujourd'hui et elle allègue qu'Apple a utilisé des pratiques anticoncurrentielles pour établir un monopole illégal sur la distribution d'applications iOS.



Cydia a été créée par Jay Freeman et mis en ligne pour la première le 28 février 2008. Mieux connu sous le nom de Saurik, celui qu'on avait rencontré à la WWDC 2014, a créé le premier magasin d'applications pour iPhone, avant qu'Apple ne lance son propre App Store. Cydia requiert que les appareils soient jailbreakés afin d'installer des applications à partir de sources non officielles.



Cydia est toujours là aujourd'hui, mais il est beaucoup moins populaire qu'auparavant. L'argument de cette demande de procès est que s'il n'y avait pas le «monopole illégal» d'Apple sur la distribution d'applications iOS, les utilisateurs auraient d'autres options en dehors de l'App Store pour installer facilement des applications iOS.

Sans l'acquisition anticoncurrentielle par Apple et le maintien d'un monopole illégal sur la distribution d'applications iOS, les utilisateurs seraient aujourd'hui en mesure de choisir comment et où trouver et obtenir des applications iOS, et les développeurs pourraient utiliser le distributeur d'applications iOS de leur choix.