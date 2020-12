Découvrez les premiers déballages du AirPods Max "made in Vietnam"

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

7

L'AirPods Max a été dévoilé il y a tout juste 48 heures et il fait couler déjà beaucoup d'encre... Au-delà de sa formidable qualité audio et de ses diverses fonctionnalités fantastiques, l'AirPods Max crée la polémique par son prix qui est jugé excessif. En France, l'AirPods Max est proposé au tarif de 629€, si nous n'avons pas encore la possibilité de le tester parce que la disponibilité sera à partir du 15 décembre, nous avons déjà des YouTubers et des médias qui l'ont reçu. Quel avis ont-ils sur le nouveau produit star d'Apple ?

Déballage et avis du AirPods Max

L'AirPods Max est la surprise de fin d'année d'Apple, alors qu'on pensait que la firme de Cupertino avait dévoilé toutes ses cartes, coup de théâtre, un AirPods Max est apparu après trois Apple Event riche en nouveautés !

Avec son magnifique design et ses nombreuses fonctionnalités, le nouveau casque d'Apple assemblé au Vietnam a tous les arguments pour vous séduire.

À commencer par un son haute-fidélité avec une petite pincée d'audio spatiale pour apporter une immersion hors du commun. Ajouter à cela la meilleure réduction active du bruit avec le mode Transparence pour écouter tout ce qui nous entoure sans avoir besoin d'enlever l'AirPods Max.

Niveau confort, l'AirPods Max a dépassé les attentes de nombreux consommateurs et spécialistes de secteur, Apple a inclus une conception en acier inoxydable muni d'un bandeau en tissu de mesh respirants au sommet de l'arceau.

Si tout cela semble bien convaincant quand on regarde le site d'Apple, qu'est-ce qu'il donne en réel ? Quelle impression avons-nous lors de la première utilisation ?

Comme à son habitude... Apple a choisi un nombre restreint de YouTubers et de médias pour tester le nouveau casque avant sa sortie officielle dans quelques jours.

Dans la liste des YouTubers, on retrouve iJustine, MKBHD et UrAvgConsumer. Il y en aura peut-être d'autres dans les prochains jours, mais pour l'instant ce sont les seuls qui ont testé le nouveau AirPods Max.

Dans les différentes vidéos que vous retrouvez ci-dessous, vous pouvez apercevoir les premières réactions au déballage, mais aussi la connexion du AirPods Max à votre iPhone et les avis après plusieurs minutes d'utilisation.

Quelques médias triés sur le volet ont eu accès à l'AirPods Max avant l'heure

Plusieurs médias américains ont aussi eu la chance de recevoir l'AirPods Max avant le 15 décembre, aux États-Unis il s'agit de CNBC, The Verge ou encore Cnet.

Du côté de CNBC, les résultats ont été très bons, le journaliste qui a eu la chance de passer plusieurs heures avec le casque a expliqué que le son était incroyable et que sur toute la durée d'utilisation à aucun moment il n'avait été gêné par le poids du casque. Le confort est optimal selon lui !



Chez The Verge, les tests préliminaires ont été effectués, mais le média veut aller encore plus loin d'ici les prochains jours en effectuant une multitude de tests audio. Pour les premières impressions, on affirme que le son est excellent et qu'il rivalise à la perfection avec les autres casques haut de gamme.

Où acheter l'AirPods Max ?

Les délais de livraison sont en ce moment assez élevé sur l'Apple Store en ligne, si vous voulez vraiment une chance de l'avoir avant Noël, direction les Apple Store tôt le matin (à l'ouverture) ou les revendeurs qui sont déjà quelques-uns à proposer la précommande du casque ainsi que sa disponibilité dès le 15 décembre.

On retrouve par exemple la Fnac qui propose l'AirPods Max en Argent ou encore Darty qui propose l'AirPods Max en plusieurs couleurs et même 4 mois d'abonnement Deezer offerts.