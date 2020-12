Bon plan : Les écouteurs sans fil intra-auriculaire de Philips à -30%

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Même après le Black Friday les promotions continuent, c'est le cas avec les écouteurs sans fil de Philips qui sont proposés à -30% chez la Fnac et Darty. Au programme des écouteurs qui résistent à la transpiration et aux éclaboussures, une autonomie convaincante et des fonctionnalités dignes des écouteurs sans fil haut de gamme !

Une offre disponible jusqu'au 31 décembre 2020

Ne croyez pas qu'il n'y a que les AirPods sur le marché des écouteurs sans fil, la concurrence propose parfois l'équivalent pour moins cher. Les écouteurs True Wireless de Philips ont attiré notre attention parce qu'ils proposent des fonctionnalités innovantes à un petit prix qui en plus est en promotion !

Les écouteurs intra-auriculaires True Wireless TAT3215WT ont des caractéristiques très intéressantes.

À commencer par l'autonomie, le boitier propose jusqu'à 24 heures de charge avec des écouteurs qui ne se fatigueront pas avant 6 heures de lecture intensive de musique. Philips vous promet aussi une charge rapide avec 15 minutes pour 1h15 dans chaque écouteur.

À noter que le boitier vous affiche 4 petites LED pour vous indiquer le niveau de charge.



Au-delà de l'autonomie, on retrouve un confort optimal. Si vous n'êtes pas adepte des écouteurs intra-auriculaire, la marque vous proposera des embouts sûr et confortable avec différentes tailles (petites, moyennes et grandes) à vous de choisir l'embout en caoutchouc qui vous conviendra !

Comme dit plus haut, les écouteurs ont une résistance à la transpiration et aux éclaboussures, ils ont l'indice de protection IPX4. Vous pourrez donc utiliser vos écouteurs sous la pluie sans craindre qu'ils tombent en panne !

Avec les écouteurs True Wireless de Philips, vous allez aussi profiter de tous les assistants vocaux disponibles, que vous soyez sur un iPhone ou un smartphone Android, dès que vous déclenchez l'assistant vocal, Siri ou Google Assistant prendra le relais !

Les écouteurs possèdent également un bouton multifonctions qui vous permettra de contrôler facilement et rapidement la musique et les appels.



Les appels seront d'une qualité irréprochable grâce aux micros intégrés qui possèdent une suppression de l'écho. Votre correspondant ne vous entendra peut-être pas aussi bien que si vous utilisez votre iPhone, mais la qualité restera malgré tout claire dans des environnements pas forcément simple pour passer un appel avec des écouteurs sans fil.



Dans les informations supplémentaires à connaitre : Les écouteurs sont équipés du Bluetooth 5.1, la recharge de la boite se fait via un port USB-C (le câble est fourni), la sensibilité est de 90 dB, la portée maximale est de 10 mètres et les écouteurs sont disponibles en noir ou blanc.

Maintenant, vous savez tout.



Ah... Il manque quelque chose. Le prix !

Normalement, les écouteurs sans fil de Philips sont commercialisés à un tarif de 99,99€, exceptionnellement la Fnac et Darty proposent les écouteurs à seulement 69,99€.





