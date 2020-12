Tim Cook prendra la parole au Sommet Ambition Climat 2020

Apple a annoncé que son PDG, Tim Cook, s'exprimera ce week-end lors du sommet des Nations Unies sur l'ambition climatique. Cook prononcera le discours le samedi 12 décembre, aux côtés d'une liste d'autres conférenciers et invités de marque.

Cinq ans après les accords de Paris, voici le Sommet Ambition Climat qui est co-organisé par les Nations Unies, le Royaume-Uni et la France. Au cours du sommet, les pays ont prévu de prendre des engagements nouveaux et ambitieux au titre des trois piliers de l'Accord de Paris : les engagements d'atténuation, d'adaptation et de financement. Les États-Unis ne sont d'ailleurs pas membres de cet accord initial.

Sur le site Web du Climate Ambition Summit :

Ces engagements ambitieux prendront la forme de nouvelles contributions déterminées au niveau national, de stratégies à long terme dessinant la voie à suivre pour réduire à zéro les émissions nettes, d’engagements de financement de l’action climatique à l’appui des plus vulnérables et de plans d’adaptation et de principes directeurs ambitieux. Ils contribueront à donner l’impulsion vers un relèvement vert et résilient pour l’après COVID-19.

Les effets des changements climatiques se font sentir dans tous les secteurs de la société. Le Sommet offrira aux représentantes et représentants de la société civile, de la jeunesse et des peuples autochtones, qui subissent souvent ces effets de manière disproportionnée, une réelle occasion de s’exprimer. La lutte contre les changements climatiques doit mobiliser l’ensemble de la société ; c’est pourquoi nous souhaitons aussi donner la parole aux entreprises, aux villes et aux autres acteurs non étatiques qui se mobilisent ensemble et collaborent pour soutenir l’action publique et accélérer les évolutions systémiques dont nous avons besoin pour réduire les émissions et devenir plus résilients.