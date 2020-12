Netflix travaillerait sur une série d'animation 3D autour de Sonic

Alors que HBO Max devrait se lancer en Europe dès le second semestre de 2021, Netflix, lui, continue d'associer sa domination dans le monde. Pour ce faire, le service de streaming continue d'acheter des droits et de mettre en place des partenariats avec de grands noms du milieu, mais également du jeu vidéo.



On se rappelle des annonces avec Assassin's Creed, Castlevania, Diablo, Resident Evil ou encore The Witcher... Eh bien, il semblerait que ce soit un autre personnage très connu qui soit prochainement au centre d'une série d'animation 3D.

Netflix aurait bouclé un partenariat avec SEGA

Il est bleu, il va vite et il a eu le droit à son film récemment (ainsi qu'un scandale à cause du rendu) : vous l'aurez reconnu, on parle de Sonic le hérisson. Celui qui a comblé nos heures de jeu vidéo pourrait donc être à l'affiche du service de streaming au sein d'une série d'animation 3D.



L'information est venue de la page Twitter NX on Netflix, compte officiel de la plateforme, qui a ainsi partagé pendant quelques minutes un tweet ne laissant aucun doute.

Anneaux ? Check. Baskets ? Check. Vitesse ? Check. Sonic, l'icone du légendaire jeu vidéo de SEGA court sur Netflix, dans une nouvelle série d'animation 3D, produite par SEGA, Wild Brain et Man of Action Entertainment, prévue pour 2022.

Une information qui, on l'espère, finira par être confirmée...