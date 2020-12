Apple lance watchOS 7.2 en version finale

Hier à 19:10 (Màj hier à 20:34)

Medhi Naitmazi

2

Apple a diffusé la version finale de watchOS 7.2 après trois bêtas auprès des développeurs. Cette seconde mise à jour majeure depuis septembre inclus quelques belles nouveautés dont Fitness+, bien que ce dernier soit pour le moment réservé aux pays anglophones.

Nouveautés pour watchos 7.2

watchOS 7.2 introduit une nouvelle fonction Cardio Fitness pour l'Apple Watch qui est un «indicateur fort de la santé globale». La fonction mesure le VO2 max, ou la quantité maximale d'oxygène que votre corps est capable de consommer pendant l'exercice.



Les mesures sont effectuées au fil du temps, et l'Apple Watch et l'iPhone‌ sont capables d'envoyer des notifications pour vous informer des fluctuations de votre VO2 max.



De plus, Apple Fitness+ est officiellement disponible dans watchOS 7.2 et iOS 14.3.

Fitness+ offre aux abonnés des entraînements de style studio qui peuvent être regardés sur ‌iPhone‌, iPad et Apple TV dans des catégories comprenant le cyclisme, le yoga, le tronc, la force, le tapis roulant, etc.



Fitness+ nécessite une Apple Watch, la montre se connectant à l'appareil sur lequel vous regardez l'entraînement pour fournir des mesures de suivi à l'écran à des fins de motivation.



Enfin, on trouve la classification de la fibrillation auriculaire qui est désormais disponible à des fréquences cardiaques supérieures à 100 BPM dans l’app ECG, l'application ECG arrive d’ailleurs à Taïwan et on trouve également la prise en charge des écrans braille. De plus, watchOS 7.2 ajoute la prise en charge de la configuration familiale à Bahreïn, au Canada, en Norvège et en Espagne (modèles cellulaires d'Apple Watch Series 4 ou version ultérieure et Apple Watch SE).



Voici le changelog officiel :

Apple Fitness+ Une toute nouvelle expérience de fitness proposée sur l’Apple Watch comprenant des exercices dignes d’un club de gym, disponible sur votre iPad, iPhone et Apple TV.

Entraînements vidéo ajoutés chaque semaine aux dix types d’exercice les plus populaires : exercices fractionnés (HIIT), vélo d’appartement, yoga, gainage, renforcement fonctionnel, danse, rameur, course et marche sur tapis de course et récupération en pleine conscience.

Abonnement à Fitness+ disponible en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Cette mise à jour contient également les fonctionnalités et les améliorations suivantes : Possibilité de recevoir des notifications lorsque votre santé cardiovasculaire atteint un niveau faible.

Possibilité de consulter votre niveau de santé cardiovasculaire en fonction de votre âge et de votre sexe dans l’app Santé de votre iPhone.

Classification des fibrillations auriculaires pour les fréquences cardiaques supérieures à 100 BPM désormais disponible dans l’app ECG dans la plupart des régions où l’app est disponible.

Prise en charge de l’app ECG sur l’Apple Watch Series 4 et les modèles ultérieurs à Taïwan.

Prise en charge des plages braille avec VoiceOver.

Prise en charge de la configuration familiale au Bahreïn, au Canada, en Norvège et en Espagne.

Comment mettre à jour watchOS 7.2 ?

‌La mise à jour watchOS 7.2‌‌ peut être téléchargée gratuitement via l'application Apple Watch dédiée sur l'iPhone en accédant à Général> Mise à jour logicielle. Pour installer le nouveau logiciel, l'Apple Watch doit avoir au moins 50% de batterie, elle doit être placée sur un chargeur et elle doit être à portée de l'iPhone‌‌‌‌‌.