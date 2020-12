Google ne fonctionne plus : Youtube, Gmail, Docs, Calendar, etc

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

Fait rarissime, les services de Google sont carafe. Que ce soit Gmail, YouTube, Calendar et autre Google Docs, aucun n'est accessible en ce moment à travers le monde. L'Europe, les USA ou encore l'Asie semblent touchés.

Tous les services Google sont en panne, sauf deux

En plus des services les plus célèbres cités plus haut, Google Actualités, Google Traduction, Google Ads, Google Domain, Google Cloud Platform Dashboard et Google My Business sont également en panne. Seuls la recherche Google et Google Maps sont épargnés par cette panne géante.



La cause n'est pas connue pour le moment, nous mettrons à jour cet article lorsque nous en saurons plus. En tout cas, les services répondent quand on passe en navigation privée, mais il est impossible de se connecter. Cela suggère donc un problème sur les serveurs d'authentification de Google.



Si vous travaillez avec les outils Google, vous devez être bien embêtés.



Mise à jour de 13h45 : les services sont de nouveau opérationnel. Une affaire à suivre...