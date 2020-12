Google : Un mode sombre pour le moteur de recherche ?

La majorité des sites et des applications mobiles proposent aujourd'hui un mode sombre. Pour les visiteurs, cela est plus agréable quand on consulte des contenus tard le soir ou au réveil le matin. S'il y a un site qui ne s'est jamais mis au mode sombre, c'est bien Google. Avec sa grande page blanche, le moteur de recherche a le don... d'éblouir en pleine nuit ! Heureusement, les choses devraient changer prochainement puisque Google a lancé un grand programme de test pour proposer un mode sombre.

Une prise en charge d'un mode sombre ?

Le très attendu mode sombre de Google pourrait bientôt pointer le bout de son nez. D'après les dernières indiscrétions obtenues par 9to5Google, la firme de Mountain View aurait décidé de céder face à la forte demande et vient de commencer des tests autour d'un mode sombre.

Cette nouvelle couleur en arrière-plan serait plus grise que noire d'après les premiers retours, la totalité du moteur de recherche devrait adopter ce nouveau fond. L'entreprise a aussi fait des modifications pour le logo, au lieu que celui-ci soit affiché en plusieurs couleurs, il sera blanc dans la totalité.

Les modifications ne s'arrêtent pas là, le rapport explique aussi :

Les icônes généralement colorées représentant les différents filtres (Tous, Images, Nouvelles, etc.) sont simplement bleues, avec la couleur d'accentuation de l'onglet similaire. Le texte noir est maintenant gris, tandis qu'une nuance de bleu différente est utilisée pour les noms de page/liens. Ce look ne s'étend pas à la page d'accueil de Google.com, tandis que les utilisateurs n'ont pas reçu de paramètre à désactiver étant donné qu'il ne s'agit que d'un test.

Plusieurs applications appartenant à Google ont aussi bénéficié d'un mode sombre ces dernières années, il s'agit de YouTube ou encore Google Keep.

Pour l'instant, le test ne semble concerner que les utilisateurs Windows qui passent évidemment par le navigateur Google Chrome.