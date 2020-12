Human: Fall Flat ajoute les nouveaux niveaux Thermique et Usine

L'année dernière, nous avons eu la chance d'accueillir sur nos mobiles l'un des plus grands titres provenant du studio No Brakes Games : en effectuant un partenariat avec l’éditeur Curve Digital, ces derniers ont réussi à rendre compatible un certain Human: Fall Flat (v1.4, 1,1 Go, iOS 8.0).



Si vous ne connaissez pas ce jeu, il faut savoir que ce dernier est sorti en 2006 sur PC et nous met dans la peau de Bob, un petit bonhomme un peu chancelant, qui va devoir trouver la sortie des différents niveaux.

Human: Fall Flat gagne en contenu avec deux niveaux

Human: Fall Flat est un jeu qui mélange casse-tête et plate-forme dont la particularité repose sur des commandes et des mécanismes douteux, créant des situations hilarantes. Si vous êtes un spectateur de Twitch ou équivalence, vous avez certainement déjà dû voir l'un de vos streamers favoris se lancer dans le jeu.



La belle nouvelle, c'est que les développeurs viennent d'ajouter deux nouveaux niveaux : Thermique et Usine.

Les chercheurs d’or sont à la fête dans les montagnes de « Thermique », le nouveau niveau aurifère de Human: Fall Flat.



Résolvez des énigmes et manœuvrez bidules et machines géantes dans « Usine », le niveau introduisant la révolution industrielle dans Human: Fall Flat.

