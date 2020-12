AirPods Max : Attention, il ne faut aucun contact avec de l'eau ou quelconque liquide

Julien Russo

Si vous avez été dans les premiers à commander le nouveau casque haut de gamme d'Apple l'AirPods Max, vous l'avez peut-être reçu aujourd'hui ou vous le recevrez cette semaine. Si le casque a de nombreuses qualités, il a aussi ses points faibles, Apple précise dans son assistance en ligne que celui-ci ne doit pas être en contact avec de l'eau.

Les précieux conseils d'Apple

Quand on achète un casque à 629€, on y fait très attention, on essaie qu'il dure le plus longtemps possible. Si Apple a détaillé les nombreuses fonctionnalités de son nouveau produit, la firme n'a pas vraiment expliqué comment entretenir l'AirPods Max et quels sont ses points faibles qui pourraient l'endommager.

Toutes ces informations viennent d'être mises en ligne sur l'assistance du site d’Apple, l'entreprise explique ouvertement que l'AirPods Max n'est pas waterproof ou résistant à l'eau. Autrement dit, il est conseillé de ne pas le prendre quand vous allez à la piscine ou à la plage, mais d'éviter aussi de le mettre sur votre tête en cas d'averses quand vous marchez dehors.

Au niveau de l'entretien, il n'y a rien de compliqué. Apple recommande de ne pas nettoyer votre casque à l'eau, mais plutôt d'utiliser un chiffon doux, sec et non pelucheux. Des détails très importants à prendre en compte pour éviter de dégrader l'AirPods Max en voulant le nettoyer.



Dans le cas où votre casque est concerné par des tâches comme par exemple un contact avec des savons, des shampooings, des lotions, des parfums, des solvants, des détergeant... Il faudra le nettoyer avec un chiffon légèrement imbibé d'eau fraîche et passer après avec un chiffon doux, sec et non pelucheux.

Apple déconseille fortement d'utiliser l'AirPods Max après le nettoyage, attendez plusieurs dizaines de minutes avant de l'utiliser ! Pour protéger votre casque, n'utilisez jamais d'objets pointus ou de matériaux abrasifs, ce pourrait être une catastrophe si vous forcez un peu trop...



Si vous êtes intéressé pour acheter l'AirPods Max, vous pouvez le commander sur l'Apple Store en ligne, mais aussi chez les nombreux revendeurs comme : Amazon (629€), Fnac (629€), Boulanger (629€), Darty (629€), Cdiscount (629€). Si vous passez commande en ligne, n'espérez pas l'avoir pour Noël, il y a des ruptures de stock partout... Si vous êtes pressé de l'avoir, nous vous conseillons de vous rapprocher plutôt d'un Apple Store (allez-y tôt le matin à l'ouverture) ou auprès d'un revendeur en choisissant la même technique : y aller tôt le matin.

En ce qui concerne les promotions, il va falloir attendre encore un peu !