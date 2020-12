La FTC lance une enquête sur les politiques de confidentialité d'Amazon, Discord...

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir

C'est probablement l'un des sujets les plus sensibles de notre époque : les données personnelles. Aujourd'hui, nous avons des comptes partout : sur Amazon, Discord, Twitter, Snapchat, TikTok, Facebook, Reddit... Est-ce que ces services traitent correctement nos données avec une politique de confidentialité stricte et efficace ? Chacun des sites cités ci-dessus vous dira qu'il accorde une importance toute particulière sur les informations qu'ils récupèrent, mais est-ce vraiment la réalité ?

La FTC lance une enquête

La Federal Trade Commission est l'une des agences indépendantes gouvernementales les plus puissantes aux États-Unis. Elle a pour mission principale de l'application du droit de la consommation et vérifie si les entreprises ne tombent pas dans l'abus avec des pratiques anticoncurrentielles qui pourraient nuire à des concurrents américains comme étrangers.

La FTC a fait une annonce choc hier soir, elle a déclaré vouloir approfondir ses recherches sur les politiques de confidentialité et du traitement des données personnelles chez les géants du divertissement et de la communication en ligne.

Plusieurs grandes compagnies sont concernées comme Snap.inc, Reddit, Discord, YouTube, Facebook, Twitter, ByteDance... L'enquête va durer plusieurs mois et chaque entreprise devra expliquer clairement comment elle protège les données personnelles de ses utilisateurs et quel est sa politique sur la confidentialité lors de l'utilisation de ses services.

Cette enquête de grande envergure n'a pas été lancée suite à une plainte, mais plutôt dans le but de vérifier si les applications les plus populaires et les plus téléchargées jouent le jeu et appliquent comme il se doit des règles strictes sur la protection des données de plusieurs centaines de millions de personnes à travers le monde.

À savoir que ce genre d'enquête est redouté par les entreprises américaines puisqu'elles savent que les décisions de la FTC peuvent être très difficiles et peuvent coûter très cher en cas de sanction.



Facebook ne dira pas le contraire puisque le réseau social de Mark Zuckerberg a gardé un mauvais souvenir d'une précédente enquête de la FTC. À l'été 2019, l'agence indépendante a imposé une pénalité historique contre Facebook, le groupe a été condamné à payer 5 milliards de dollars.

Comme d'habitude, le réseau social avait été pris en flagrant délit de négligence envers les données de ses utilisateurs.

La FTC avait déclaré :

Facebook, Inc. paiera une pénalité record de 5 milliards de dollars et se soumettra à de nouvelles restrictions et à une structure d'entreprise modifiée qui tiendra l'entreprise responsable des décisions qu'elle prend au sujet de la vie privée de ses utilisateurs, afin de régler les accusations de la Federal Trade Commission selon lesquelles l'entreprise a violé une ordonnance de 2012 de la FTC en trompant les utilisateurs sur leur capacité à contrôler la confidentialité de leurs renseignements personnels.

À noter que Google et Apple ne font pas partie des entreprises visées par cette grande enquête. La FTC n'aurait pas de doute concernant les politiques de confidentialité des deux firmes californiennes.



Source 1

Source 2