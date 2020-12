L’Apple Watch alerte l'utilisateur en cas de rythme cardiaque trop bas

Guillaume Gabriel

L'Apple Watch a bien évolué depuis sa toute première version parue en 2014... Depuis, le petit gadget est devenu un véritable accessoire de santé et de bien-être, se vantant notamment d'être la première smartwatch capable de faire un ECG (électrocardiogramme).



Un véritable bijou capable de déceler des anomalies cardiaques et des chutes, qui est capable de sauver des vies et de détecter des problèmes. La belle nouvelle, c'est qu'avec la dernière mise à jour watchOS 7.2, la montre a encore gagné en fonctionnalités.

L’Apple Watch peut alerter en cas de niveau cardiaque faible

La firme de Cupertino mise beaucoup sur son Apple Watch dans le cadre du domaine de la santé et du sport. Ainsi, d'année en année, la smartwatch gagne en détecteurs et en fonctionnalités pour aider et déceler d'éventuels problèmes.



Alors que, jusqu'à présent, la montre pouvait détecter une activité cardiaque trop élevée ou irrégulière, il semblerait qu'Apple ait encore amélioré le suivi. Avec la dernière mise à jour de watchOS 7.2, le porteur de la montre sera averti si le niveau cardiaque est trop faible. Apple affirme qu'il y a un lien entre un faible niveau cardiaque et des risques accrus de problèmes de santé, comme des problèmes cardiaques ou d’hypertension.



Pour ce faire, la Pomme se sert des capteurs intégrés à la montre, ainsi que du GPS et de l’accéléromètre présents dans l'Apple Watch. C'est fort !