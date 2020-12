Facebook attaque Apple dans des journaux

Corentin Ruffin

Il ne se passe plus une semaine sans que Facebook ne se mette pas à attaquer Apple au sujet du suivi des publicités. Preuve est que la Pomme semble hanter Mark Zuckerberg et ses employés, qui n'ont pas digéré la mise en place de la nouvelle politique via iOS 14.



Aujourd'hui, le géant du web s'y prend d'une nouvelle manière : en payant pour de la publicité au sein d'un journal afin d'y rabaisser Apple et ses démarches. Vous avez dit petit joueur ?

Facebook se met à attaquer Apple dans les journaux.

Jusqu'où ira Facebook pour descendre Apple ? La question est bonne, et mérite d'être posée, tant le réseau social se démène pour tenter de faire mal à la Pomme. Sa dernière réalisation ?

Diffuser des publicités d'une page entière dans au moins trois journaux américains. Les publicités devraient être publiées dans le New York Times, le Wall Street Journal et le Washington Post. Voici le texte entier :