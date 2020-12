Marvel Royaume des Champions est de sortie sur iOS et Android

Annoncé en début d'année, voilà le nouveau jeu de Marvel et du studio Kabam qui reprend le célèbre univers des super-héros. Marvel Realm of Champions propose des combats en un contre un, dans un format PvP avec une composante RPG.



Le jeu débarque sur iOS et Android avec un trailer vidéo :

Marvel Royaume des Champions se balade sur App Store et Play Store

Les joueurs l'ont compris, Marvel Realm of Champions est le nouveau MOBA qui propose des joutes par équipe de 3 personnes.

Le jeu se déroule sur Battleworld, une planète interdite créée par un mélange de réalités. Suite à la mort de Maestro, le Dieu-Roi, la paix difficile qui existait auparavant a été perturbé, ce qui signifie de nombreux combats, en particulier des escarmouches 3v3 entre héros.

Après Marvel Contest of Champions, Realm of Champions propose une histoire originale basée sur le scénario comique de Secret Wars.



Les joueurs peuvent désormais rejoindre l'une des maisons de la planète Battleworld, chacune basée sur un héros Marvel. Celles-ci incluent House of Iron pour Iron Man, Spider-Guild pour Spider-Man, Patriot Garrison pour Captain America, Pyramid X pour X-Men et autres.



Après avoir choisi une maison, vous pouvez même façonner votre super-héros (avec des in-apps pour personnaliser plus vite). Une étape importante avant de partir dans des batailles joueur contre IA ou un autre joueur dans des lieux tels que les villes construites par Stark Technologies ou les environnements Asgardiens. Comme dans les meilleurs jeux du genre, il faudra faire preuve de tactique, de justesse technique et même de diplomatie. La force seule ne suffira pas puisque l'équipement et les armes apporteront de nouvelles capacités, mais il faudra aussi composer avec les aptitudes de chaque personnage.



La réalisation est très soignée avec une modélisation plus que correcte et de jolis effets. Ça pulse et ça cogne dur, les fans vont apprécier.

Espérons enfin que ce free-to-play sera équilibré sur la durée. A vous de jouer avec Doctor Strange, Black Panther, Ghost Spider ou Spider-Gwen, Hulk, Thor et plus encore. A télécharger gratuitement sur App Store ou Play Store pour Android.

