Sony veut des PlayStation Direct en Europe pour vendre ses PS5

Il y a 4 heures

Alban Martin

Après avoir réalisé un premier test concluant aux États-Unis, Sony se prépare à ouvrir une boutique PlayStation Direct en Europe. Voilà de quoi ravir les fans et d'avoir une nouvelle source de stocks pour la trop rare PS5.



En effet, aux USA, Sony avait utilisé un système de réinscription pour précommander la console avant tout le monde et venir la chercher en magasin. C'est la même stratégie qu'Apple qui est désormais disponible partout dans le monde. Et Microsoft le fait également avec sa Xbox.

En plus de sa boutique en ligne, Sony vise donc les magasins physiques et ce, en Europe.

Sony cherche son directeur Europe pour PlayStation Direct

Mais comment le sait-on ? Tout simplement car Sony a publié une offre d'emploi via sa filiale PlayStation Europe. Pour une fois, le job en question est loin d'être flou puisque le titre mentionne un poste de directeur de PlayStation Direct Europe.

L’offre est également l'occasion d'apprendre que la branche PlayStation Store et Services représente désormais 15% du chiffre d’affaires de Sony Interactive Entertainment. Pour continuer sur sa lancée, le nippon veut naturellement étendre son service de vente « direct au consommateur » avec une présence en Europe.



C'est aussi pour Sony une manière de supprimer des intermédiaires et de maximiser les bénéfices qui, on le sait, sont maigres sur la machine à proprement parler. La marge se fait plutôt sur les accessoires et surtout les jeux et services en ligne.

Que pourrait vendre Sony dans ses magasins PlayStation

Alors que l'offre d'emploi mentionne un business plan sur trois ans, il y a fort à parier que ce n'est pas simplement pour vendre des PlayStation 5 que Sony se lance dans cette nouvelle aventure. Outre les accessoires qui vont avec comme le casque, la manette DualSense, le support et autres PS VR, Sony pourrait proposer des jeux mais aussi des TV de la marque ainsi que des systèmes audio. De quoi en faire un véritable temple des joueurs, sans oublier un SAV plus rapide et plus efficace.



Vous imaginez quoi vous ?