Apple TV+ : première vidéo de Palmer avec Justin Timberlake

La bande-annonce officielle du film original Palmer a été partagée sur YouTube aujourd'hui, nous donnant notre premier aperçu du prochain Apple Original avec Justin Timberlake dans le personnage principal.



Le film, qui fera ses débuts le 29 janvier, est porté par le chanteur Timberlake dans le rôle de la star de football universitaire, un nommé Eddie Palmer.



Le film Palmer est écrit par Cheryl Guerriero et réalisé par Fisher Stevens racontre l'histoire d'une ancien gloire de football universitaire qui est passé par la case prison avant de revenir dans sa ville natale...

L'ancienne star du football du lycée Eddie Palmer (Justin Timberlake) est passée de héros de sa ville à celle de criminel condamné, gagnant 12 ans dans un pénitencier d'État. Il rentre chez lui en Louisiane, où il revient avec Vivian (June Squibb), la grand-mère qui l'a élevé. Tout en essayant de garder la tête baissée et de se reconstruire une vie tranquille, Palmer est hanté par les souvenirs de ses jours de gloire et les yeux suspects de sa petite ville. Les choses se compliquent lorsque la voisine de Vivian, Shelly (Juno Temple), disparaît suite à une maîtrise prolongée, laissant son fils précoce et unique de 7 ans Sam (Ryder Allen), souvent la cible d'intimidation, aux soins réticents de Palmer. Avec le temps, Palmer est entraîné dans un monde plus plein d'espoir alors qu'il forge une connexion avec Sam grâce à leur expérience partagée de se sentir différent par ceux qui les entourent. La vie s'améliore pour Palmer et une romance se développe entre lui et l'enseignante de Sam, Maggie (Alisha Wainwright). Un voyage inspirant et inattendu se déroule pour tous les trois, mais bientôt le passé de Palmer menace de déchirer cette nouvelle vie.