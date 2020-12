Facebook veut publier une autre annonce contre Apple

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Hier, nous vous informions que le grand malin Facebook avait acheté des espaces publicitaires au sein de trois grands journaux américains dans le seul but de descendre Apple et sa nouvelle politique de confidentialité et de suivi publicitaire.



En effet, dans le New York Times, le Wall Street Journal et le Washington Post, on pouvait donc lire un grand texte pointant du doigt le fait qu'Apple, avec ses mesures, va tuer des petites entreprises qui se servent de la publicité ciblée sur le réseau social.



Si, depuis, la firme de Cupertino a répondu à cette nouvelle attaque, il semblerait que Mark Zuckerberg s'apprête une nouvelle fois à faire des siennes.

Facebook pense à une nouvelle annonce disant qu'Apple veut «empêcher Internet d'être gratuit»

Cette question, on la pose et on la repose, mais jusqu'où sera capable d'aller Facebook dans cette nouvelle lutte contre Apple ? Après avoir diffusé une annonce d'une page entière dans les journaux américains aujourd'hui, Facebook prévoit une annonce similaire indiquant qu'Apple veut «empêcher Internet d'être gratuit».



Le rédacteur en chef de BuzzFeed News, John Paczkowski, a obtenu un brouillon d'un article que Facebook prévoit de partager officiellement demain, pour une nouvelle réponse à Apple. Dedans, on peut y lire que «Apple prévoit de déployer une mise à jour logicielle forcée qui changerait Internet tel que nous le connaissons pour le pire».



Une histoire pas prête de s'arrêter...