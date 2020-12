myCANAL s'invite dans la Fire TV d'Amazon

Il y a 3 heures

Alban Martin

2

Amazon rattrape Apple et Google qui proposent tous les deux de nombreux services sur leur boitier TV avec l'arrivée de MyCanal sur les Fire TV. Le géant du commerce en profite pour renouveler l’expérience avec un environnement « plus intuitif, plus simple, plus personnalisé » sur ses dongles HDMI Fire.

Nouvelle interface Fire TV

Pour faciliter l'utilisation des Fire TV, Amazon a revu la navigation au sein des différents services de streaming disponibles comme Prime Video, Netflix, Apple TV et désormais MyCanal. La barre de navigation est centrée pour facilement atteindre l'accueil, la bibliothèque, la recherche ou ses profils. On retrouve ensuite les contenus les plus populaires en haut de l’écran avec un système de bande-annonce vidéo qui joue automatiquement quand on passe dessus comme chez Netflix. C'est aussi sur l'accueil qu'on trouve les recommandations selon ses goûts.



Autre amélioration, Alexa est plus réactive et permet de rechercher ou de se promener dans l'interface de manière plus naturelle promet Amazon.

MyCanal

Mais le plus intéressant pour les clients français c'est l'arrivée de myCanal qui permet d'avoir l’application de Canal+ avec tous les programmes originaux sur les Fire TV. Même Alexa s'y est mis !

Télécharger l'app gratuite myCANAL