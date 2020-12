iFixit démonte le AirPods Max et nous en apprend plus sur les composants

La semaine dernière, Apple nous a fait la bonne surprise de commercialiser son nouveau casque sans fil, le AirPods Max. Comme à l'accoutumée, l'équipe d'iFixit s'est chargée de démonter le nouveau produit pour nous en apprendre plus sur les composants, mais également donné une note sur la facilité de réparation.



Cette fois, il semble que le casque ait donné beaucoup de fil à retordre à l'équipe, estimant que celui-ci n'est pas aussi facile à démonter que les autres écouteurs intra-auriculaires.

iFixit met le AirPods Max sur la table d'opération

Apple, lors de la sortie du AirPods Max, a partagé quelques détails sur les composants de l'appareil, ainsi que sur ses fonctionnalités. Notamment, nous savons déjà que celui-ci est livré avec deux drivers dynamiques de 40 mm, deux coussinets magnétiques, huit microphones pour la suppression du bruit et deux puces H1 à l'intérieur - une pour chaque côté du casque.



En démontant le petit nouveau, iFixit nous apprend également que les deux cellules de batterie sont présentes dans une seule oreillette, avec des joints de soudure et des fils près des batteries, sans trouver un réel accès pour remplacer ces dernières. Les haut-parleurs semblent être protégés par des vis tandis qu'on retrouve des traces de colle dans certaines parties.



iFixit dit qu'il partagera un démontage plus complet du AirPods Max dans les prochains jours, avec la fameuse note de réparation.