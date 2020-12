Skate City s'offre une mise à jour sur Apple Arcade

Parmi les quelques 130 jeux d'Apple Arcade, Skate City fait figure de HIT. Oui, les fans de Tony Hawk peuvent ici retrouver de belles sensations que l'on redécouvre avec plaisir grâce à la mise à jour 2.3 de ce vendredi. Point de nouveaux titres à une semaine de Noël sur Apple Arcade, mais quelques évolutions.



Regardez la vidéo signée de Snowman, les développeurs de Alto's Adventure :

Skate City : la mise à jour de Noël

Pour célébrer la plus grande fête de l'année, les développeurs vous incitent à visiter le Skate Shop pour un cadeau gratuit chaque jour du 18 au 31 décembre. De plus, cette nouvelle version inclut de nouveaux équipements disponibles à l'achat dans le Skate Shop, une nouvelle musique et un tutoriel remanié pour découvrir Skate City.



Pour le reste, celui qui a été annoncé en janvier 2017 a finalement atterri l'an dernier sur Apple Arcade avec un moteur graphique dynamique somptueux et de quoi capter les joueurs férus de ce sport pas comme les autres



Skate City peut se jouer de deux manières. Soit détente en se baladant et en sortant quelques tricks, soit en mode actif avec des centaines de combinaisons possibles. Mieux vaut avoir une manette MFI pour en profiter, et si possible un grand écran comme sur iPad, Apple TV ou Mac.



Pour le reste, les joueurs apprécieront la personnalisation du héros qui est assez poussé, tout comme une bande-son originale de mélodies atmosphériques lo-fi qui donneront du corps à toutes vos séances de skate.



Voilà un titre à tester d'urgence si vous avez un abonnement Apple Arcade.



