C'est officiel : Friends fait son retour dans le catalogue de Netflix

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

1

C'est LA belle nouvelle de ce week-end : l'une des séries les plus attendues, et les plus regrettées par les clients de Netflix, va finalement faire son retour sur la plateforme de streaming. En effet, la cultissime sitcom américaine Friends rejoint donc une nouvelle fois le grand catalogue.



Ainsi, les aventures de Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey et Chandler sont à nouveau visionnaires sur le site web et les applications officielles de Netflix.

Netflix fait revenir Friends dans son catalogue

👏👏👏👏👏👏



FRIENDS RESTE SUR NETFLIX EN FRANCE PENDANT ENCORE UN (TRÈS) LONG MOMENT ! — Netflix France (@NetflixFR) December 18, 2020

C'est donc via Twitter que la très belle nouvelle a été annoncée par le célèbre Netflix ! Le service de streaming réussit donc à faire revenir les six amis de la célèbre série Friends, qui était déjà présent à l'époque dans le catalogue, avant de finalement en repartir.



Une bien belle nouvelle quand on sait que Netflix US et Netflix Canada n'ont pas réussi à récupérer les droits de la sitcom, allant chez le concurrent HBO Max.

Les péripéties de 6 jeunes new-yorkais liés par une profonde amitié. Entre amour, travail, famille, ils partagent leurs bonheurs et leurs soucis au Central Perk, leur café favori...

