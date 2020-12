Tous les Apple Store en Californie sont fermés suite à un regain de l'épidémie

Les commerces vivent un véritable enfer depuis que la Covid-19 s'est transformée en pandémie mondiale. Heureusement pour Apple, la firme a prouvé lors du second trimestre de 2020 qu'elle peut afficher une croissance dans ses ventes grâce au soutien de l'Apple Store en ligne qui permet de maintenir un bon rythme des ventes.

Les Apple Store en Californie sont tous fermés

Apple vient d'activer le plan d'urgence pour son réseau d'Apple Store californien. À cause du manque de mesures pour ralentir la pandémie, la propagation du Covid-19 a pris une nouvelle ampleur aux États-Unis, particulièrement en Californie où l'État semble plus touché que les autres.

Au début de la pandémie, Apple avait promis qu'elle fermerait l'ensemble de ses boutiques dans les zones où elle ne pourrait pas assurer la sécurité de ses employés et de sa clientèle.



Selon 9to5mac, une multitude d'Apple Store Américains sont actuellement fermés, si cela a commencé par la Californie, la firme de Cupertino a aussi pris des décisions de fermetures immédiates au Texas, en Arizona, au Nouveau-Mexique, au Minnesota ou encore en Georgie. Au total ce sont pas moins de 100 Apple Store qui sont annoncés comme temporairement fermés. Apple attend un signe de baisse de la propagation du Covid-19 pour faire reprendre l'activité à ses salariés.

Suite à la découverte de la nouvelle mutation du Covid-19 au Royaume-Uni, Apple a également décidé de fermer ses Apple Store situés dans les zones concernés par les restrictions de niveau 4. La firme n'acceptera aucun accueil de clients et ne permettra pas non plus de récupérer des commandes passées sur l'Apple Store en ligne.

En Europe, plusieurs pays ont également des Apple Store fermés, c'est le cas de l'Allemagne et les Pays-Bas qui ont chacun 18 fermetures en cours.

Dans le reste du monde, le Brésil et le Mexique ont également la totalité des Apple Store qui ont fermé hier.



Bien évidemment cela n'est pas la meilleure solution en période de fêtes de fin d'année où Apple réalise son meilleur chiffre d'affaires de l'année, mais l'entreprise estime que la santé des salariés et des clients est une priorité. Apple recommande à tous les clients concernés par une fermeture d'Apple Store de passer commande sur l'Apple Store en ligne et de choisir une livraison à domicile.

En cas de délai de livraison trop élevé, vous pouvez aussi trouver votre bonheur chez un revendeur qui peut vous proposer un délai moins élevé.



À noter que pour l'instant en France tous les Apple Store sont ouverts, mais avec des horaires spéciaux, on retrouve une ouverture à 10h et une fermeture à 18h. Pour l'instant il n'y a pas de fermeture envisagée, mais à voir comment évolue la situation d'ici les prochaines semaines avec la mutation du Covid-19 qui a la particularité de se répandre plus rapidement.