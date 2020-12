Microsoft réfléchit à faire comme Apple et créer ses propres puces pour les Surface

L'année 2020 aura été marqué par l'arrivée des puces M1 dans les MacBook, Apple a surpris tout le monde en annonçant son divorce avec Intel pour choisir d'emprunter son propre chemin. Résultat, les puces M1 sont plus performantes et à la production cela est moins coûteux qu'en passant par Intel. Cette nouveauté a fait des envieux chez les concurrents... Microsoft veut concevoir ses propres puces aussi !

Microsoft travaille sur la conception d'un processeur interne

Un nouveau rapport publié par Bloomberg affirme que des sources bien renseignées sur les projets de Microsoft auraient déclaré que l'entreprise travaillerait en ce moment sur son propre processeur. La démonstration qu'aurait faite Apple avec son processeur Apple Silicon aurait ébloui les ingénieurs de Microsoft qui se seraient portés volontaires pour relever le défi et proposer un processeur "Maison" pour les appareils Surface. Si ce projet abouti, ce sera la première fois de son histoire que Microsoft annonce une résiliation de contrat qui lie l'entreprise avec deux de ses plus grands partenaires : Qualcomm et Intel.



Le rapport affirme que le travail aurait déjà commencé et Microsoft espère proposer son processeur dans les prochaines années, bien évidemment quand on part de zéro, il faut s'attendre à un long et coûteux développement. Cependant, Microsoft sait que lancer son propre processeur c'est un atout par rapport aux concurrents, mais surtout une belle économie sur le prix final de fabrication.

Ce nouveau processeur pourrait s'inclure dans les produits Surface, mais aussi dans des serveurs de Microsoft, la firme chercherait à proposer une double utilité.

L'une des sources à l'origine de cette révélation a déclaré ne pas trop croire en la possibilité que Microsoft propose un jour une puce maison pour ses appareils Surface, elle estime que cela plutôt pour des serveurs. D'ailleurs la personne qui a pris en charge la conception ne supervise pas l'équipe Surface :

Les efforts de Microsoft sont plus susceptibles d'aboutir à une puce de serveur qu'à une puce pour ses appareils Surface, bien que ce dernier soit possible. L'unité de conception de puces de l'entreprise relève de Jason Zander, chef de l'activité cloud Azure, plutôt que de Panos Panay, qui supervise les produits Surface. Les représentants de Microsoft et d'Arm ont refusé de commenter si Microsoft travaillait sur des processeurs de serveurs et de PC.

Cette rumeur d'un processeur maison chez Microsoft possède une certaine crédibilité, surtout quand on observe de près la tendance des recrutements chez la firme de Redmond. En effet, l'entreprise a cumulé l'embauche d'ingénieurs en processeurs ces dernières années. Pourquoi s'entourer des meilleurs s'il n'y a aucun projet de conception derrière ? C'est illogique.

Il sera intéressant d'observer de près les futures annonces de Microsoft, imaginez un seul instant que l'entreprise arrive à mieux faire qu'Apple Silicon !