Apple Car : un début de production en 2024 avec une batterie révolutionnaire ?

Il y a 47 min

Julien Russo

Cela fait depuis plus de 6 ans que le "Projet Titan" fait trembler toute l'actualité Apple. En effet, la firme de Cupertino travaillerait en ce moment sur une voiture électrique avec une multitude de technologies et une sécurité exemplaire. Si toutes les informations proviennent essentiellement des dépôts de brevet, certaines sources d'Apple commencent à lâcher quelques informations très intéressantes...

Le début de la production en 2024 ?

Plusieurs sources internes du géant californien ont affirmé que les ingénieurs de l'Apple Park travaillent en ce moment même sur une voiture électrique et connectée. Si nous avons déjà obtenu une multitude d'informations à propos des fonctionnalités, du confort ou encore de la sécurité à bord, ce qui est resté encore secret c'est la stratégie qu'utilisera Apple pour la batterie.

Bien évidemment, la firme de Cupertino souhaite que sa batterie offre la plus grande autonomie et surtout qu'elle ait une durée de vie optimale. Un récent rapport de Reuters a récolté plusieurs informations inédites provenant de sources familières avec le développement de l'Apple Car.

Le géant californien souhaiterait proposer (dès la première génération d'Apple Car) une batterie de "niveau supérieur", entendez par là une batterie capable de réduire les coûts et d'avoir une autonomie impressionnante !

Pour atteindre son objectif, Apple réfléchirait en ce moment à utiliser une conception "monocellule". Cela permettrait aux ingénieurs de gonfler les cellules individuelles afin de libérer de l'espace dans la batterie. Ce concept s'avère être particulièrement bien pensé puisque cela va permettre d'améliorer l'autonomie globale du véhicule, Apple pourrait même proposer plus de kilomètres que Tesla à chaque charge complète !



La batterie serait aussi dotée d'un nouveau mélange chimique pour réduire la surchauffe en cas de forte sollicitation, Apple pourrait utiliser du phosphate de fer au lithium (aussi appelé LFP). Ce mélange dans une batterie n'est pas inconnu puisqu'il est très courant dans l'univers robotique.

Les avantages sont nombreux :

Une recharge plus rapide

Des risques d'incendie qui sont nettement diminués

L'utilisation jusqu'à 70 °C

En plus, les batteries LFP sont réputées pour être moins polluantes. Un atout majeur qui correspond pile à la mentalité d'Apple qui cherche à réduire l'empreinte carbone de ses activités.

Qui produirait l'Apple Car ?

Cette question est un peu trop prématurée... Apple n'aurait pas encore sélectionné les partenaires avec qui elle travaillerait pour la fabrication de ses Apple Car. Si Tesla a choisi de tout faire soi-même, Apple pourrait emprunter le même chemin que ses autres produits : des constructions externalisées vers des pays aux coûts de production avantageux.

Pour certains composants de sa voiture électrique, la firme de Cupertino passera également par des fournisseurs tiers.

Apple a encore quelques années pour trouver les bons partenaires et les bons fournisseurs qui sauront lui apporter la qualité et la fiabilité.