L'Apple Car est le meilleur concurrent de Tesla pour Morgan Stanley

Un rapport publié hier par Reuters a offert une poignée de nouveaux détails sur les projets en constante évolution d'Apple à propos d'une voiture électrique. Dans une nouvelle note d'investissement, les analystes de Morgan Stanley prévoient que les acteurs technologiques comme Apple représentent une concurrence bien plus redoutable que les constructeurs historiques pour Tesla.

Morgan Stanley explique que l'intérêt d'Apple à entrer dans l'industrie de la voiture électrique est probablement sa volonté «d'améliorer l'expérience de conduite grâce à l'intégration verticale du matériel, des logiciels et des services». Dans le même temps, l'entreprise peut également entrer dans une «grande industrie à croissance rapide».



Les analystes estiment également que l'opportunité de revenus supplémentaires sur les services offerte par l'industrie automobile pourrait l'emporter sur l'activité automobile elle-même :

Apple possède les ingrédients clés qui, selon nous, sont essentiels pour réussir dans le futur de l'industrie automobile : accès au capital, capacité à attirer et retenir les meilleurs talents, conception matérielle éprouvée (de l'IHM à la batterie) et un écosystème riche pour tirer parti des abonnements récurrents / revenus de services. Nous pensons que la valeur de l'opportunité de services (MAU x ARPU) intégrée à l'Internet des voitures (IoC) pourrait potentiellement éclipser l'activité automobile elle-même (unités x prix).

Les actions de Tesla ont chuté rapidement à la suite de l'annonce des projets d'Apple hier, et Morgan Stanley prévoit qu'Apple représente une concurrence importante pour le principal fabricant de véhicules électriques actuel. Les analystes expliquent que les acteurs technologiques tels qu'Apple «représentent une concurrence bien plus redoutable» pour Tesla que les constructeurs automobiles traditionnels.

Selon le rapport, Apple est également dans une position unique pour proposer de nouvelles innovations en matière d'autonomie et de technologie renouvelable par rapport aux constructeurs automobiles traditionnels.



Enfin, sur le calendrier suggéré par le rapport Reuters d'hier, Morgan Stanley dit qu'Apple a également déjà fortement investi dans des technologies de base qui pourraient aider au développement d'une voiture :

Fait important, Apple a récemment investi pour intégrer cinq technologies de base en interne, qui peuvent aider le développement de leur voiture : processeurs, batterie, appareil photo, capteurs et écran. Ils pensent qu'il existe d'autres moteurs de croissance comme la AR, les paiements et la santé qui sont susceptibles de se déployer plus tôt, ce qui rend un horizon de 4 ans et plus réaliste.